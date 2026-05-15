李 연일 지방서 민심 청취…국힘 “명백한 선거운동 법적조치 검토”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 15일 19시 38분

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李, 13일부터 울산·성남·대구 방문
국힘 “전통시장 투어하듯 돌아
盧 전대통령때 탄핵 사유 됐던 것

송언석 국민의힘 원내대표가 15일 이장우 대전시장 선거사무소에서 열린 대전시장, 구청장 후보 공동 기자회견에서 이장우 대전시장을 비롯해 구청장 후보들과 파이팅을 하고 있다. 2026.5.15 뉴스1
송언석 국민의힘 원내대표가 15일 이장우 대전시장 선거사무소에서 열린 대전시장, 구청장 후보 공동 기자회견에서 이장우 대전시장을 비롯해 구청장 후보들과 파이팅을 하고 있다. 2026.5.15 뉴스1
국민의힘은 15일 이재명 대통령의 전통시장 등 지역 방문이 선거개입에 해당한다며 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국민의힘 대구시당에서 ‘이재명 대통령 관권선거 긴급대책회의’를 열고 “지금 이재명 대통령이 선거를 20일도 채 안 남은 시점에, 전국의 전통시장을 투어하듯이 돌면서 선거운동을 하고 있다”며 “이게 과연 정상적인 국정 행보로 볼 수 있겠나. 누가 봐도 명백한 선거운동이다”고 주장했다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단)
이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단)

송 원내대표는 “저는 페이스북을 통해 ‘대통령의 선거운동이 한 번만 더 진행되면 법적 조치를 추진하겠다’고 했다”며 “그런데 오늘 군위와 대구에서 또다시 선거운동이 벌어졌다. 따라서 법적 조치 검토에 착수하겠다”고 했다.

송 원내대표는 “대통령의 선거중립 의무는 과거 노무현 대통령 탄핵소추 당시 탄핵 사유로 다뤄졌고, 헌법재판소에서도 노 대통령의 위법을 인정한 바 있는 중대한 사안이다”며 “대통령 본인은 헌법상 소추가 되지 않는다 하더라도, 선거개입 행보를 기획한 청와대 관계자는 소추의 대상이 될 수 있을 것”이라고 했다.

이어 “아무쪼록 오늘 대구시당 선대위의 의견과 건의사항을 경청하고, 중앙선대위에 가서 필요한 대책을 마련하도록 하겠다”고 했다.

이 대통령은 14일 경기 성남 모란민속 5일장을 방문했다. 전날(13일)에는 울산 동구 남목마성시장을 예고 없이 찾았다. 어버이날인 8일에는 서울 남대문시장을 방문했다.

앞서 2월 9일에는 서울 종로 통인시장을, 같은 달 11일에는 충북 충주 무학시장을 찾았다. 올해 1월 23일에는 울산 울주 남창옹기종기시장을 방문했다. 지난해 12월 23일 연말에는 부산 부산진 부전시장을 찾았다.

이 대통령은 시장을 방문할 때마다 부인 김혜경 여사와 함께했다. 이 대통령 부부는 시장에서 식재료 등 물건을 구입하고, 떡, 고로케 등 음식을 사먹으며 상인들과 소통했다. 족발집이나 보리밥집에서 식사를 해결하는 모습도 화제가 됐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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