‘21세기 대군부인’ 논란 속 종영…아이유 “미흡한건 제 잘못”

가수 겸 배우 아이유가 드라마 ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 역사 왜곡 및 각종 논란과 관련해 “미흡한 모습을 보이는 건 정말 제 잘못”이라며 “더 책임감을 가지고 잘 하겠다”고 밝혔다.
아이유는 드라마 종영일인 지난 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 팬들과 함께 마지막 회를 시청하는 단체 관람 이벤트를 진행했다. 이날 생일을 맞은 그는 상영이 끝난 뒤 무대에 올라 팬들에게 감사 인사를 전하며 최근 심경을 털어놨다.
그는 “최근에 생각이 많았다. 제가 더 잘했으면 될 일이었다”며 “여러분의 사랑을 받는 사람인만큼 더 잘하겠다. 더 책임감을 갖고 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있는 아이유가 되기 위해 한시도 시간을 허투루 쓰지 않고 잘 살겠다”고 했다.
이어 “조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보이는 건 정말 제 잘못”이라며 “여러분께서 하시는 말씀은 다 이유가 있고 제가 받아들여야 하는 말이라고 생각한다. 부족한 부분이 있으면 말씀해주시고 혼내주시고 다그쳐주시면 더 나은 사람이 되기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.
또 “계속 기회를 주고 애정과 시선을 보내줘서 감사하다”며 “정말 더 노력하고 잘 하겠다”고 말한 뒤 팬들에게 90도로 인사했다.
아이유는 이날 발언에서 드라마를 직접 언급하지는 않았지만, 최근 활동 대부분이 ‘21세기 대군부인’과 맞물려 있었던 만큼 일각에서는 작품을 둘러싼 논란에 대한 심경을 간접적으로 드러낸 것이라는 해석이 나왔다.
‘21세기 대군부인’은 방송 초반부터 주연 배우들의 연기력 논란과 함께 세계관 설정, 역사 고증 문제 등으로 비판을 받아왔다.
특히 지난 15일 방송된 11회에서는 이안대군(변우석 분)의 왕 즉위식 장면에서 신하들이 자주국 군주에게 사용하는 ‘만세’ 대신 제후국 표현인 ‘천세’를 외치고, 왕이 황제의 십이면류관보다 한 단계 낮은 구류면류관을 착용한 장면이 등장해 역사 왜곡 논란이 확산됐다.
또 극 중 중국식 다도 예법이 등장했다는 지적까지 나오면서 일부 시청자들은 “입헌군주제 대한민국 설정에 중국식 위계를 대입했다”며 강하게 반발했다.
논란이 커지자 제작진은 공식 홈페이지를 통해 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “조선의 예법 변화 과정을 세심하게 살피지 못했다”고 밝혔다.
이어 “‘21세기 대군부인’은 로맨스물인 동시에 대체 역사물의 성격을 가진 작품”이라며 “가상의 세계와 현실 역사 맥락이 교차하는 부분에 대해 더 신중하고 면밀하게 접근했어야 했다”고 인정했다.
제작진은 문제 장면과 관련해 “재방송과 VOD, OTT 서비스에서는 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 덧붙였다.
한편 드라마는 각종 논란 속에서도 닐슨코리아 전국 기준 최고 시청률 13.8%를 기록하며 종영했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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