평택 논에 미군 아파치 헬기 비상 착륙…“엔진 과열 추정”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 15일 17시 04분

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아파치(AH-64) 헬기. (해군 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.4.13 ⓒ 뉴스1
아파치(AH-64) 헬기. (해군 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.4.13 ⓒ 뉴스1
경기 평택시 현덕면 한 논에 주한미군 아파치 헬기가 비상 착륙했다.

15일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시50분경 논 가운데 아파치 헬기가 비상 착륙했다.

다행히 인명 피해는 없었으며 화재 등도 발생하지 않았다. 헬기 탑승자들은 엔진 과열로 인한 비상 착륙이었다고 진술한 것으로 알려졌다.

주한미군은 헬기를 자체 수리한 뒤 이동시킬 계획으로 전해졌다.

경찰은 탑승자 진술 등을 토대로 구체적인 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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