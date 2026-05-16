70대 운전자, 후진하다 수영장 부수고 ‘풍덩’…수영하던 남성들이 구조

밀양에서 70대 여성이 몰던 승용차가 돌진해 수영장으로 떨어졌다.
16일 소방당국과 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시 20분경 경남 밀양시 하남스포츠센터로 70대 여성 운전자가 몰던 승용차가 돌진했다. 사고 차량은 스포츠센터 유리창을 부수고 건물 내부로 진입한 뒤 수영장에 추락하고 나서야 멈춰 섰다.
당시 수영장에 있던 남성들은 수영장에 가라앉은 차량 안에서 운전자를 빼내 구조했고, 수영 강사가 심폐소생술을 한 것으로 전해졌다. 운전자는 가슴 통증을 호소했지만 병원으로 이송됐고, 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.
사고 당시 수영장 내부에 있던 50대 여성 1명은 다쳐 병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다. 이 여성은 깨진 유리창 파편에 열상을 입은 것으로 알려졌다.
당시 수영장에는 8명 정도가 수영하고 있었지만 차량이 추락한 곳과 떨어져 있어 피해가 적었던 것으로 전해졌다.
경찰은 센터 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 후 운전자가 수영을 하고 집에 돌아가려 차에 탄 뒤 후진을 하다 다른 차량과 부딪친 후 수영장으로 추락한 것으로 판단했다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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