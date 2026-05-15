트럼프 “대만에 무기 판매, 시진핑이 물었지만 답변 안했다”

中서 귀국길 에어포스원 기내 간담회
“대만 독립 반대하는 시진핑 입장 경청
대만 방어 여부엔 전략적 모호성 유지
이란 핵개발 ‘20년 중단’이면 충분하나
진짜 20년이라는 확실한 보증 있어야“
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 “(유사시 미국이) 대만을 방어할 것인가”란 질문을 받았지만 “그런 건 이야기 하지 않겠다”고 답했다고 밝혔다. 그는 언론에 “오직 나만이 그 답을 알고 있다”고 했다. 이란 농축 우라늄 처리 문제에 대해선 “20년(개발 중단)은 충분하지만 확실한 보증이 있어야 한다”며 “진짜 20년이어야 한다”고 했다. 자신에 대해 비판적인 보도를 해온 일부 기자들과는 설전도 벌였다.
15일 트럼프 대통령은 베이징에서 워싱턴으로 돌아오는 대통령 전용기 에어포스원 안에서 언론과 간담회를 가졌다. 트럼프 대통령은 ‘대만을 방어할 것인가’라는 기자 질문에 “시 주석이 오늘 나에게 똑같은 질문을 했지만, 나는 ‘그런 건 이야기하지 않겠다’고 답했다”고 말했다.
트럼프 대통령은 대만 문제에 대해 “시 주석과 대만에 대해 많은 대화를 나눴다. 시 주석은 대만의 독립 움직임을 강력히 반대하며 충돌을 원하지 않는다고 말했다”고 했다. 이어 “나는 그의 입장을 경청했지만, 대만에 무기 판매나 방어 여부에 대해서는 확답하지 않고 ‘전략적 모호성’을 유지했다”고 말했다.
트럼프 대통령은 “대만 문제와 무기 판매 문제를 아주 자세히 논의했고, 제가 결정을 내릴 것”이라며 “하지만 지금 우리에게 가장 필요 없는 건 9500마일이나 떨어진 곳(대만)에서 전쟁을 일으키는 것”이라고 했다. 그러면서 “지금 우리에게 가장 필요한 것은 전쟁이 아니다”라고 덧붙였다.
전날 개최된 트럼프 대통령과 시 주석간의 정상회담에서 시 주석은 “대만 사안을 잘못 다루면 양국이 부딪히거나 충돌할 수 있다”고 경고했다. 이어 “대만 독립과 대만해협의 평화는 물론 물과 불처럼 양립할 수 없으면 미국이 극도로 신중하게 대만 의제를 다뤄야 한다”고 강조했다.
관심을 모았던 관세는 아예 테이블에 오르지 않은 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 “관세에 대해서는 논의하지 않았다”며 “물론 그들은 관세를 내고 있다. 상당한 관세를 내고 있지만, 우리는 관세에 대해 이야기하지 않았다”고 말했다. 이어 “그 이야기는 나오지 않았다”고 재차 강조했다.
이란 문제 해결을 위한 중국의 도움과 관련해서 트럼프 대통령은 “(중국에) 어떠한 도움도 요청하지 않았다. 도움을 요청하면 어떠한 형태의 보답을 해야한다”며 “우리는 도움이 필요없다. 이란의 군대를 전멸시켰다”고 했다.
이란 핵 협상과 관련해선 “핵 프로그램 중단 기간 20년은 충분하지만, 이에 대한 이란의 확실한 보증이 있어야 한다”고 답했다. 그는 “진짜 20년이어야 하고, 모든 연료를 반출하고 생산을 중단해야 한다”며 “이란은 어떠한 형태의 핵도 가질 수 없다는 비핵화에 완전히 동의해야 한다”고 강조했다.
트럼프 대통령은 “이란산 석유를 사는 중국 석유 회사들에 대해 제재를 해제하는 것을 고려하느냐”는 질문에 “우리는 그것에 대해 이야기했고 앞으로 며칠 내에 결정을 내릴 것”이라고 했다.
트럼프 대통령은 시 주석과 북한 문제에 대해서도 논의했다고 했다. 그는 “나는 김정은과 매우 좋은 관계를 맺고 있다. 김 위원장은 미국을 존중해 왔다”고 했다. 투옥 중인 홍콩 언론인 지미 라이와 관련해 트럼프 대통령은 “시 주석이 석방 문제를 진지하게 검토하고 있다”고 전했다.
트럼프 대통령과 기자들 간의 설전도 있었다.
트럼프 대통령은 이란 공습 재개 문제를 거론하며 한 기자에게 “당신 같은 가짜 뉴스 기자들은 부정확하게 쓴다”고 비난했다. 이어 “우리는 완전한 군사적 승리를 거뒀다”며 “당신이 쓰는 것이 일종의 반역이라고 생각한다. 당신과 뉴욕타임스, CNN은 최악”이라고도 했다.
영국 BBC 기자들을 향한 비난도 있었다. 트럼프 대통령은 “내 입에 끔찍한 말을 집어넣고는 가짜였다고 인정해야 했던 사람들 말이냐”며 “지금 50억 달러의 소송을 당하고 어쩔 줄 몰라 하는 당신들 BBC 말이다. 또 다른 가짜 집단”이라고 했다.
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