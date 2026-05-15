트럼프 방중 동행 젠슨 황, 길거리서 짜장면 흡입 눈길

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 15일 18시 42분

글자크기 설정


도널드 트럼프 미국 대통령 방중에 동행한 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 중국 길거리에서 ‘자장면 먹방’으로 화제가 됐다.

15일 소셜네트워크서비스(SNS)에는 중국 둥청구 난뤄구샹에서 젠슨 황 CEO를 목격했다는 글이 다수 올라왔다.
영상출처=X
영상출처=X

한 네티즌은 젠슨 황 CEO가 중국의 한 음식점 앞에서 수행원들과 함께 짜장면을 먹는 영상을 공개했다. 영상 속 그는 그의 트레이드마크인 가죽 재킷을 입고 짜장면으로 보이는 면 요리를 먹고 맛있다는 표정을 지어보였다. 그는 그릇을 손에 들고 자장면을 맛있게 먹으면서 주변에 모여든 시민들과 대화도 나눴다. 이 모습이 재밌다는 듯 시민들은 스마트폰을 꺼내들어 젠슨황을 찍었다.

ⓒ뉴시스

그가 먹은 요리는 베이징식 짜장면 체인점인 팡좐창69의 음식으로 보인다.

앞서 젠슨 황 CEO는 지난해 10월 30일 방한해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장과 치맥(치킨과 맥주)회동을 하며 친근한 모습을 보였다. 일명 ‘깐부 치킨 회동’으로 우리나라에서도 큰 화제가 됐다.

당시 황 CEO는 식사 도중 시민들에게 김밥, 바나나 우유, 치킨 등을 나눠주기도 했다.
#젠슨 황#엔비디아#중국#자장면#도널드 트럼프
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지