김종혁 “한동훈이 박민식에 양보하면 복당 검토? 웃기시네”

‘친 한동훈계’로 분류되는 국민의힘 김종혁 전 최고위원이 15일 부산 북갑 보궐선거에 출마한 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보 간 단일화 가능성을 일축했다. 특히 국민의힘 지도부 일각에서 한 후보가 양보할 경우 복당을 검토하겠다고 밝힌 발언에 대해 “웃기고 있다”고 비판했다.
김 전 최고위원은 이날 페이스북을 통해 “한 후보가 3자대결임에도 북갑에서 놀랄만한 상황을 만들어내니까 윤어게인 분들이 당황스러운가 보다”며 “한동훈이 박민식에게 양보하면 복당 긍정 검토? 한마디로 웃기시고 있다”고 했다.
앞서 국민의힘 조광한 최고위원은 한 라디오에서 한 후보가 박 후보와의 단일화를 위해 후보직을 사퇴할 경우 복당 가능성이 있는지 묻는 사회자의 질문에 “긍정적으로 검토해볼 수 있다”고 말했다.
이에 대해 김 전 최고위원은 “이번 지방선거 끝나면 성패와 관계없이 윤어게인 세력은 정치적으로 몰락하게 될 것”이라며 “그 몰락의 가장 선두에 서 있을 분이 누굴 복당시키고 말고 하나. 부디 지방선거 끝난뒤 본인들의 미래부터 걱정하시는게 나을것 같다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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