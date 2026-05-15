“中서 받은 물건 모두 버리고 타라”…美방중단 귀국길 ‘철통 보안’

백악관 출입기자, X에 상황 전해
15일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 일정을 마친 미국 대표단은 출국 직전 중국 당국으로부터 받은 물품을 모두 쓰레기통에 버리는 등 폐기한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령과 함께 갔던 미국 측 기자단이 가지고 있던 중국 물품 역시 모두 수거 및 폐기됐다고 한다.
“출입증·배지 등 모두 회수해 폐기
호텔 와이파이·개인 폰도 못쓰게 해”
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 미국 뉴욕포스트 백악관 출입기자는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “미국 관계자들은 중국 관리들이 나눠준 모든 것을 가져갔다”며 “출입증과 일회용 휴대전화, 대표단 배지 등을 우리가 에어포스원(대통령 전용기)에 탑승하기 직전에 회수해 계단 아래 쓰레기통에 버렸다”고 밝혔다.
그는 “중국에서 받은 물품은 어떤 것도 비행기에 반입할 수 없었다”고 했다.
미국 측은 중국 내 통신 환경을 ‘고위험’으로 판단해 방중단에 강도 높은 디지털 보안 조치를 적용했다.
폭스뉴스에 따르면 방중단은 감시·해킹·데이터 수집 위험을 줄이기 위해 개인 휴대전화 대신 이른바 ‘클린 기기’로 불리는 임시 휴대전화와 노트북을 써야 했다. 호텔 와이파이 사용 및 공공 USB 포트 충전도 금지됐다.
방중단 인사들 간 보고는 주로 대면 전달 방식으로 진행됐다. 특히 민감한 대화는 전자 감청이 차단된 임시 민감정보통제시설(SCIF)에서만 이뤄졌다.
미국 비밀경호국(SS) 출신 빌 게이지는 “중국은 대중 감시 국가”라고 밝혔다. 다만 류펑위 주미 중국대사관 대변인은 폭스뉴스에 “중국에서 개인정보는 법으로 보호한다. 중국은 기업이나 개인에게 법을 위반해 데이터를 수집하거나 저장하도록 요구한 적이 없다”면서 ‘감시’ 의혹을 부인했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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