정원오 “吳, 오래되기만 했지 맛없는 식당” 오세훈 “鄭, 포장 뜯어내니 과대포장 노출”

서울시장 여야 후보 ‘말 폭탄’ 공방
鄭 “유기동물 입양시 25만원 지원”
吳 “출퇴근 지하철 2분 1대로 단축”
6·3 지방선거 서울시장 선거에 나선 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 거친 ‘말 폭탄’을 주고받는 등 공방이 격화되고 있다. 서울이 이번 지방선거의 승패를 가를 최대 격전지로 떠오르자 선거일이 다가올수록 난타전이 벌어지고 있다는 분석이 나온다.
정 후보 선거대책위원회 박경미 대변인은 9일 논평에서 “오래되기만 했지 맛없는 식당을 고집할지, 줄 서서 먹는 확실한 맛집을 선택할지 서울시민의 혜안이 결정할 것”이라고 밝혔다. 앞서 오 후보는 정 후보의 재개발·재건축 공약인 ‘착착개발’을 비판하며 본인의 ‘신통기획’ 정책을 ‘10년 된 원조 갈비탕집’에 비유했는데, 이를 ‘맛없는 식당’으로 비유하며 되받아친 것이다. 정 후보는 이날 페이스북에서 용산 국제업무지구 사업을 거론하며 “오세훈 후보, 서울시장 4번 할 동안 이 땅을 왜 이렇게 내버려 두셨습니까”라고 몰아세우기도 했다.
같은 날 오 후보는 정 후보를 겨냥해 “과대포장 후보”라며 날을 세웠다. 오 후보는 서울 종로구 선거사무소에서 기자들과 만나 “굳이 비유하자면 질소 포장지를 뜯어낸 상태에서 과대 포장 상태가 해소되는 단계가 아닌가 하는 느낌을 받는다”고 했다. 오 후보 측은 정 후보가 8일 부동산 공약 발표 당시 관계자가 일부 발표를 대신한 것에 대한 공세도 이어갔다. 두 후보는 10일 나란히 공약을 발표하며 정책 대결도 이어갔다. 정 후보는 이날 유기동물 입양 가정에 최대 25만 원을 지원하는 내용 등을 담은 ‘반려가족 행복수도 서울’ 공약을 내놨다. 정 후보는 “(반려동물) 진료비의 투명성과 예측 가능성을 높여 시민들이 안심하고 반려동물을 돌볼 수 있는 환경을 만들겠다”고 했다. 그는 이날 오후 서울 동대문구 구조견 훈련 및 보호시설인 ‘도그어스플래닛’을 찾아 반려견 실태를 점검했다.
오 후보는 같은 날 출퇴근시간 단축과 교통비 부담 완화에 초점을 맞춘 ‘교통혁신 5종 세트’ 공약을 내놨다. 내년부터 2037년까지 7개 도시철도 노선을 순차적으로 완공하고 무선 통신 기반 열차제어 시스템(CBTC)을 통해 출퇴근길 지하철 배차 간격을 2분 수준으로 줄이겠다는 공약이 포함됐다. 공공자전거 ‘따릉이’에 장착된 3단 기어를 순차적으로 7, 8단 기어로 교체하겠다는 구상도 밝혔다.
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