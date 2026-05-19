정청래 “강릉~청주~목포 4시간 강호축 철도망 완성”…중원 표심 공략

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 19일 17시 30분

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장동혁, 경남 찾아 “자유민주주의 마지막 방어선” 결집 호소

정청래 더불어민주당 대표와 강원·충북·전남광주 지자체장 후보가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 강호축 철도망 합동공약 발표에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 신용한 충청북도지사 후보, 우상호 강원특별자치도지사 후보, 정 대표, 민형배 전남광주통합특별시장 후보. 2026.5.19/뉴스1
정청래 더불어민주당 대표와 강원·충북·전남광주 지자체장 후보가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 강호축 철도망 합동공약 발표에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 신용한 충청북도지사 후보, 우상호 강원특별자치도지사 후보, 정 대표, 민형배 전남광주통합특별시장 후보. 2026.5.19/뉴스1
6·3 지방선거를 보름 앞둔 19일 더불어민주당 정청래 대표가 강원과 충청, 호남을 연결하는 ‘강호축’ 철도망 공약을 발표하며 중원표심 공략에 나섰다. 국민의힘 장동혁 대표는 경남을 방문해 보수 표심 결집에 나섰다.

정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 공약발표 기자회견을 열고 “강릉에서 목포까지 시속 200㎞ 이상으로 기존 9시간 걸리던 것을 절반 이하인 4시간 정도로 돌파할 수 있도록 준비한 야심 찬 공약”이라며 강호축 철도망 공약을 발표했다. 강호축은 강원 강릉-충북 청주-전남 목포 등을 연결하는 철도망을 의미한다. 정 대표는 이어 “이것(철도망)이 실현되면 서울·대전·동대구·부산을 잇는 경부축과 함께 전국 국토를 가로지르는 ‘X’자 철도망이 완성되는 것”이라면서 “관련 예산은 민주당이 책임지고 하겠다”고 강조했다.

19일 오후 경남 창원시 소재 국민의 힘 경남도당 사무실에서 열린 제9회 전국동시지방선거 경남선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에서 출마 후보들이 장동혁 대표와 함께 필승을 결의하고 있다. 2026.05.19. 뉴시스
19일 오후 경남 창원시 소재 국민의 힘 경남도당 사무실에서 열린 제9회 전국동시지방선거 경남선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에서 출마 후보들이 장동혁 대표와 함께 필승을 결의하고 있다. 2026.05.19. 뉴시스
장 대표는 경남 창원시에서 열린 국민의힘 경남 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에 참석해 “경남이 자유민주주의의 마지막 방어선”이라며 표심 결집을 호소했다. 이어 “경남의 힘으로 완벽히 하나의 힘을 모아 압도적인 승리를 만들어주시고, 수도권으로 그 바람을 넘겨달라”고 강조했다. 국민의힘은 중앙선거대책위원회 산하에 ‘공소취소 특검법 저지 특별위원회’도 이날 출범시켰다. 위원장을 맡은 주진우 의원은 “이재명 대통령 본인 재판을 없애기 위한 공소취소 특검법 추진을 저지하기 위해 당력을 총력해서 모으겠다”고 밝혔다.
#정청래#장동혁
김자현 기자 zion37@donga.com
이채완 기자 chaewani@donga.com
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