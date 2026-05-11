서문시장의 김부겸 ‘보수 확장’… 추경호, TK ‘원팀’ 행보

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金 “대구 경제회복, 한결같은 요청”
秋, 주호영-이진숙 등과 결속 과시

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 7일 오전 대구 달서구 선거사무소에서 6·3 지방선거 여섯 번째 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 뉴스1
김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 7일 오전 대구 달서구 선거사무소에서 6·3 지방선거 여섯 번째 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 뉴스1
6·3 지방선거 대구시장에 출마한 더불어민주당 김부겸 후보가 대구 서문시장을 찾아 보수 표심 공략에 나섰다. 국민의힘 추경호 후보는 대구·경북(TK) 출마자와 한자리에 모여 ‘원팀’ 행보를 이어갔다.

김 후보는 9일 출마 선언 후 처음으로 대구 중구 서문시장을 찾았다. 영남권 대표 전통시장인 서문시장은 보수 후보들이 선거 전 반드시 방문하는 곳 중 하나다. 이날 김 후보가 한 시간가량 시장을 도는 동안 지지자와 시민들은 “김부겸”을 연호했고, 일부 시민들은 “민주당이 대구에 무엇을 해주었느냐”며 반발하기도 했다.

김 후보는 시장 방문을 마친 후 ‘2014년 대구시장 출마했을 때와 분위기가 어떤 것 같으냐’는 질문에 “‘대구 좀 살려주세요, 대구 경제 꼭 살려주세요’가 (상인들의) 한결같은 이야기”라며 “정말로 함께 (대구를) 일으켜야겠다는 절박한 생각이 든다”고 말했다.

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 10일 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 ‘국민의힘 대구 선거대책위원회 발대식’에서 발언하고 있다. 2026.5.10. 뉴스1
추경호 국민의힘 대구시장 후보가 10일 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 ‘국민의힘 대구 선거대책위원회 발대식’에서 발언하고 있다. 2026.5.10. 뉴스1
이에 맞서 추 후보는 공천 과정에서의 갈등을 봉합하는 원팀 행보를 이어갔다. 추 후보는 9일 총괄선거대책위원장직을 수락한 주호영 의원과 처음으로 공식 일정을 수행하며 결속력을 과시했다. 공천 배제(컷오프) 후 무소속 출마를 검토하다가 불출마를 선언한 주 의원은 대구 능인중·고교 총동창 체육대회에 추 후보와 함께 참석해 “대구와 대한민국의 미래를 위해 제가 할 수 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.

추 후보는 10일 대구시당에서 선거대책위원회 발대식을 가지며 총력전에 돌입했다. 발대식에는 주 의원과 이철우 경북도지사 후보, 이진숙 대구 달성 국회의원 보궐선거 후보 등 대구 출마 후보자들이 모두 참석했다. 이어 추 후보는 본인 지역구 보궐선거 후보로 확정된 이진숙 후보의 선거사무소 개소식에도 방문했다.

#대구시장#김부겸#더불어민주당#추경호#국민의힘#서문시장#원팀
허동준 기자 hungry@donga.com
김준일 기자 jikim@donga.com
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