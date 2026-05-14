“尹정부때 포스터 교체 안해”…충북경찰청 감찰 받는다

충북경찰청이 민원실 내 윤석열 정부 국정 목표 포스터를 교체하지 않고 있다가 경찰청 감찰을 받는 것으로 나타났다.
경찰청은 14일 감찰계 직원들을 충북경찰청에 파견해 경무계와 민원실을 상대로 감찰을 진행 중이다.
충북청 경무계는 올해 초 이재명 정부의 국정 목표 시안을 민원실에 전달하지 않은 것으로 알려졌다. 구체적인 사유는 전해지지 않았다.
앞서 지난달 27일 김소연 변호사는 자신의 페이스북에 “모 지방 경찰청 방문 중인데 윤석열 정부 시절 국정목표가 그대로 걸려 있다“며 ”너무 반갑고 또 눈물이 난다“는 내용의 글과 사진을 게시했다. 김 변호사는 과거 윤 전 대통령이 대선 후보였을 당시 윤석열 캠프에 영입됐다가 과거 막말 논란이 드러나 해촉된 바 있다.
충북청은 지난달 30일 윤 정부의 국정 목표 포스터를 철거한 뒤 이달 초 이재명 정부 국정 목표 포스터를 게시했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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