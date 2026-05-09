[오늘의 운세/5월 10일]

● 쥐 48년 돌다리도 두드리는 심정으로 신중하게 처신 할 것. 60년 감정보다 마음이 끌리는 바를 선택할 것. 72년 먼저 들어라, 마음 터놓고 대화를 해볼 것. 84년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다. 96년 먼저 마음의 벽을 허물어라. 98년 감정에 치우치지 않고 중심을 잡으면 힘들게 한 문제가 해결된다. ● 소 37년 행복은 가까이에서, 가족과 함께 작은 행복을 찾아라. 49년 운수 좋은 날, 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 61년 마음을 정했으면 흔들리지 말 것. 73년 묵언도 해답이다. 침묵이 가장 좋은 해결책. 85년 편견이나 고정관념에서 벗어나기. 97년 새로운 기회를 맞이할 수 있으니 준비된 자세가 필요.
● 범 38년 도와주는 것이 기쁨이다, 타인을 위한 봉사를 하는 것도 좋다. 50년 할 수 있는 것만 하라, 능력의 한계를 인정해야 편하다. 62년 화가 나도 웃는 모습으로 표정관리 할 것. 74년 솔직하게 터놓고 이야기 할 것. 86년 희망의 소식 전해진다. 98년 작은 성취가 쌓여 큰 자신감으로 이어지는 의미 있는 하루다. ● 토끼 39년 돈도 좋지만 마음 편한 것이 좋다. 51년 사소한 약속이라도 지켜야 한다. 63년 때로는 인정을 따르는 것도 좋다. 75년 인간관계가 최우선이다. 87년 의지가 강한 사람과 함께해라. 99년 공부나 일상적인 계획을 꼼꼼히 세우면 만족스러운 결과가 된다.
● 용 40년 믿어야 자신감을 갖는다, 한번 믿었으면 끝까지 믿어라. 52년 건강이 좋아지고 있으니 적극적으로 활동해라. 64년 약점 잡힐 행동은 절대 하지마라. 76년 흔들리지 말고 초심을 지켜라. 88년 기분 좋은 날, 행운이 오고 재물 운 급상승!! 00년 여유로운 마음을 가지면 주변 상황이 자연스럽게 좋아진다.
● 뱀 41년 가슴에 쌓인 것은 털어 버리는 것이 좋다. 53년 그냥 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 65년 의지를 가지고, 뜻이 있는 곳에 길이 있다. 77년 변화가 있는 날, 새로운 일에 도전 해볼 것. 89년 마음은 즐거워지고 주변 상황이 좋아진다. 01년 인간관계에서 좋은 소식이 들려오며 협력이 큰 힘이 된다.
● 말 42년 소탐대실하지 말 것, 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 54년 할 수 있다는 생각으로 가급적 긍정적으로 검토할 것. 66년 쓰기위해 번다, 쓸 때는 써야 한다. 78년 좀 더 꼼꼼한 자기관리 필요. 90년 원칙대로 하다보면 행운이 따른다. 02년 도전적인 자세가 필요하며, 새로운 시도가 좋은 결과로 이어진다.
● 양 43년 여러 가지 경우를 미리미리 대비할 것. 55년 소화력이 떨어지는 날, 육식보다는 채식이 건강을 지켜준다. 67년 컨디션이 안 좋은 날, 좀 더 철저한 건강관리 필요. 79년 능력이상으로 평가받는다, 자신감으로 밀어 붙여라. 91년 급할수록 돌아가는 것이 상책. 03년 현실적인 판단이 필요함, 무리하지 마라. ● 원숭이 44년 오늘은 마음을 비우고 흐름에 맡겨라. 56년 말이 일의 성패를 가를 수 있다, 같은 말이라도 부드럽게 표현할 것. 68년 행이 함께하는 날, 유쾌하고 즐거운 일이 생길 듯. 80년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 92년 가급적 칭찬을 많이 해줄 것. 04년 감정을 잘 다스리면 대인관계에서 좋은 결과를 얻는다.
● 닭 45년 항상 칭찬만 하는 것보다, 당근과 채찍을 같이 사용해라. 57년 여러 사람의 의견을 들어라, 다른 관점으로 생각해 볼 것. 69년 잠시 차 한 잔하며 머리를 식혀라. 81년 기분 좋은 날, 막혔던 일들이 풀려 나간다. 93년 세월이 지나면 답이 나온다. 05년 자신의 능력을 발휘할 수 있는 기회가 찾아오는 중요한 하루다.
● 개 46년 협력과 배려가 중요한 시기로 인간관계에서 성과가 나타난다. 58년 스스로 해야 할 일을 적극적으로 찾아볼 것. 70년 현재가 중요하다, 지나간 일에 너무 집착하지 말 것. 82년 자기 주장보다 다수의 의견을 따라야 한다. 94년 빈틈을 보이지 말아야 한다. 06년 꼼꼼함이 필요한 시기로 세심한 준비가 좋은 결과를 만든다.
● 돼지 47년 운수 좋은 날, 잔잔한 감동이나 작은 기쁨이 생긴다. 59년 정에 끌리지 말고 냉정하게 처신할 것. 71년 이왕 해야 한다면 적극적으로 웃으면서 할 것. 83년 칭찬받고 기분 좋은 하루 될 듯. 95년 좀 더 구체적인 지출 계획 필요. 07년 주변의 도움으로 일이 순조롭게 풀리며 안정적인 하루가 된다.
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