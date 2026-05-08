[오늘의 운세/5월 8일]

● 쥐
48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 간섭하지 말 것.
60년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
72년 지나치면 모자람만 못한 법.
84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
96년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
08년 도전적인 자세가 좋은 결과로 이어지며, 적극성이 중요한 시기다.
● 소
37년 컨디션이 안 좋은 날, 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
49년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
61년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
73년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
85년 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
97년 사람들과의 관계 속에서 기회를 발견할 수 있으니 소통이 중요하다.
● 범
38년 변화에 순응하라, 옛것도 좋지만 집착은 금물.
50년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
62년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
74년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
86년 서북방에 구설이요, 동남방에 반가운 소식.
98년 자신의 목표를 분명히 하고 집중하면 원하는 결과를 얻는다.
● 토끼
39년 믿을 때는 확실하게 믿어라, 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
51년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
63년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
75년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
87년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
99년 여유로운 마음을 가지면 작은 기쁨들이 모여 큰 만족이 된다.
● 용
40년 세 번만 더 생각하고 신중하게 결정지을 것.
52년 편견을 버리고 상대방을 이해하는 마음을 가져라.
64년 실리도 중요하지만, 명분이 우선이다.
76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
00년 욕심을 버리고 현재에 충실하면 안정적인 흐름을 유지
● 뱀
41년 운수 좋은 날, 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
53년 비워야 채울 수 있다, 베푼 만큼 돌아온다.
65년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
77년 감정에 끌려 중심이나 기준을 잃지 말 것.
89년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
01년 오랜 고민이 해결될 기미가 보이며, 좋은 소식이 있다.
● 말
42년 건강이 안 좋은 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
54년 마음의 여유를 가지고, 천천히 계획대로 할 것.
66년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
78년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
90년 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
02년 노력한 만큼 성과가 따르니 끝까지 포기하지 마라.
● 양
43년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
55년 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
67년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
79년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
91년 충동적인 구매나 언행 주의.
03년 주변 사람들과의 협력이 중요한 하루로, 대화가 문제 해결의 열쇠다.
● 원숭이
44년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
56년 행운이 함께 하는 날, 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
68년 오후 5시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
80년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
92년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
04년 새로운 도전을 시작하기에 좋다, 용기를 내고 앞으로.
● 닭
45년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
57년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려나간다.
69년 자신있는 것부터, 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
81년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
93년 사소한 일에도 신중을 기할 때.
05년 긍정적인 태도가 행운을 불러와 문제가 해결된다.
● 개
46년 이것도 좋고 저것도 좋다.
58년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
70년 장기적인 계획에는 좋지만, 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
82년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
94년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤 돌아볼 것.
06년 작은 양보가 큰 이익으로 돌아올 수 있으니, 마음을 넓게 가질 것.
● 돼지
47년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
59년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
71년 마음을 비워야 채울 수 있다, 지나친 과욕은 금물!
83년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
95년 우정도 좋지만, 냉정히 판단해라.
07년 계획했던 일이 순조롭게 진행되며 좋은 결과를 기대할 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0