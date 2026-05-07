비만약이 항암제 제쳤다…마운자로, 세계 매출 1위 의약품 등극

미국 제약사 일라이 릴리(Eli Lilly & Co.)의 비만·당뇨병 치료제 ‘마운자로(Mounjaro)’가 머크(Merck & Co.)의 항암제 ‘키트루다(Keytruda)’를 제치고 세계 매출 1위 의약품에 올랐다.
7일(현지시간) 블룸버그 통신 보도에 따르면 마운자로는 올해 1분기 87억 달러(약 12조6000억 원)의 매출을 기록했다. 같은 기간 키트루다 매출은 79억 달러(약 11조4000억 원)였다.
키트루다는 2023년 1분기 애브비의 자가면역질환 치료제 ‘휴미라(Humira)’를 제치고 세계 매출 1위 의약품에 오른 뒤 선두를 유지해왔다. 하지만 이번 분기 처음으로 마운자로에 왕좌를 내줬다.
특히 릴리의 비만 치료제 ‘젭바운드(Zepbound)’까지 합산하면 격차는 더 커진다. 마운자로와 젭바운드는 모두 동일한 성분인 ‘티르제파타이드’ 기반 치료제다. 두 제품의 지난해 합산 매출은 365억 달러로, 같은 기간 키트루다 연간 매출(316억 달러)을 크게 웃돌았다.
시장에서는 이번 변화를 단순한 제품 경쟁을 넘어 글로벌 제약 시장의 패러다임 전환으로 해석하고 있다. BMO캐피털마켓의 에번 사이거먼 매니징디렉터는 블룸버그에 “이제는 ‘킹 키트루다’에서 ‘킹 티르제파타이드’ 시대로 이동하고 있다”며 “약효와 안전성을 고려하면 놀라운 일이 아니다”라고 말했다.
키트루다는 2014년 승인 당시 여러 암 환자의 생존 기간을 획기적으로 늘리며 면역항암제 시대를 연 ‘혁신 신약’으로 평가받았다. 반면 티르제파타이드는 비만과 당뇨라는 훨씬 더 거대한 대중 시장을 기반으로 빠르게 확산하고 있다.
블룸버그는 릴리가 경쟁사인 노보 노디스크의 ‘오젬픽(Ozempic)’·‘위고비(Wegovy)’보다 늦게 시장에 진입했음에도 폭발적인 성장세를 이어가고 있다고 전했다. 공급 부족 시기에 등장한 복제약 제품과 미국 정부의 약가 인하 압박에도 불구하고 수요가 계속 증가하고 있다는 것이다.
반면 머크는 2028년 키트루다 특허 만료를 앞두고 새로운 성장 동력 확보에 나서고 있다. 다만 현재까지 비만 치료제 시장에서는 뚜렷한 존재감을 보이지 못하고 있다는 평가다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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