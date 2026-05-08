[아파트 미리보기]‘반도체 수혜’ 기대감 고덕신도시에 분상제 아파트

‘고덕국제신도시 수자인풍경채’
1호선 서정리역 인근… 단지 앞 BRT
초중고교 가깝고 편의시설 다양
전용 84㎡ 분양가 5억 원대 초중반
성인이면 전국서 누구나 청약 가능
유례없는 반도체 호황이 이어지는 가운데 신규 반도체 생산라인 공사가 진행되고 있는 경기 평택시에서 분양가 상한제가 적용된 새 아파트가 분양된다.
㈜BS한양과 제일건설㈜은 경기 평택시 고덕국제화계획지구(고덕국제신도시)에 들어서는 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’ 본보기집을 8일 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 7일 밝혔다.
고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 2개 블록(Abc-14, Abc-61)에 2개 단지, 총 1126채 규모로 조성되는 공동주택이다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층∼지상 25층, 총 670채 규모로 조성된다. 2단지(Abc-61)는 지하 2층∼지상 23층, 총 456채다. 1단지에서는 전용면적 84㎡ 425채, 101㎡ 245채, 2단지는 전용 84㎡ 289채, 101㎡ 167채가 일반분양으로 공급된다.
단지 인근에 수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역이 있어 교통이 편리하다. 1정거장 거리에는 평택지제역이 있어 SRT도 편리하게 이용할 수 있다. 단지 앞에는 고덕국제신도시 내부를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 노선도 조성될 예정이다. BRT로 신도시 중심 상업·업무지구는 물론이고 삼성전자 평택캠퍼스도 오갈 수 있도록 조성될 것으로 전망된다.
단지 인근에 민세초·민세중·송탄고가 있고, 도보 거리에 유치원과 초등학교 자리가 있어 교육 환경은 더욱 좋아질 것으로 전망된다. 서정리역 일대에 형성된 학원가도 편리하게 이용할 수 있다. 국제학교인 ‘애니라이트스쿨(Annie Wright Schools)’ 평택 캠퍼스도 2030년 개교를 목표로 추진되고 있다. 단지 인근에 아홉거리 근린공원·댕당공원이 조성되어 있으며 인근 저류지는 수변공원으로 탈바꿈할 예정이다. 이전이 마무리된 알파 탄약고 부지도 공원화가 계획돼 있다.
전용면적 84㎡는(코너 타입 제외) 4베이 판상형 맞통풍 구조로 채광과 통풍에 유리하도록 설계했으며, 일부 가구에는 3면 발코니까지 더해 실사용 면적을 한층 넓혔다. 고덕국제신도시에 많지 않은 전용면적 101㎡는 약 5m에 달하는 광폭 거실을 채택해 개방감을 극대화했다.
피트니스·골프연습장 등 인기 운동 시설과 함께 공유오피스(1단지), 작은도서관, 주민카페가 마련되어 레저·문화활동을 단지 내에서 편하게 즐길 수 있다. 각 단지에는 잔디광장과 테마숲, 수경시설이 어우러진 대형 중앙광장이 조성되고 단지에 순환 산책로를 마련해 쾌적함을 더했다.
1·2단지 모두 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위, 13일 2순위 청약을 접수한다. 당첨자 발표는 1단지 19일, 2단지 20일로 달라 중복 청약이 가능하다. 분양가 상한제 적용 단지로 전용 84㎡ 기준 평균 분양가가 5억 원대 초중반으로 책정됐다. 거주지에 관계없이 19세 이상 성인이라면 가구주·가구원 누구나 유주택자라도 청약할 수 있다. 청약통장 가입기간 12개월에 지역·면적별 예치금을 충족하면 1순위로 청약할 수 있다. 분양 관계자는 “분양가 상한제 적용으로 시세 차익에 대한 기대감까지 더해져 실수요와 투자 수요 양쪽에서 고른 관심을 받을 것으로 기대된다”고 설명했다.
본보기집 개관을 기념해 방문객과 청약자 등을 대상으로 골드바 등 다양한 경품 이벤트도 진행한다.
댓글 0