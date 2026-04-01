[아파트 미리보기]5호선 연장 풍무역에 ‘無규제’ 아파트

롯데건설 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’
서울 지하철 5호선 연장 예타 통과… 한강2신도시∼서울역 56분에 이동
편의시설 풍부-학원가 등도 가까워… 계약금 5%, 대출규제 적용 안 받아
최근 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성 조사를 통과해 본격 추진되게 되면서 수혜 지역에 대한 관심도 높아지고 있다. 롯데건설은 경기 김포시 풍무동에서 선보이고 있는 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’도 지하철 5호선 연결이 예정된 풍무역 역세권 단지로 주목받고 있다고 16일 밝혔다.
서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 서울 방화차량기지에서 풍무역, 장기역을 거쳐 김포한강2 콤팩트시티 지구까지 약 25.8km 구간을 잇는 사업으로 총사업비 3조5587억 원이 투입된다. 구간 내에 검단 2개, 김포 7개 등 총 9개의 정거장과 차량기지 1개가 건설될 예정이다.
이번 사업으로 기존에 혼잡도가 높았던 김포골드라인의 교통 불편이 해소될 것으로 기대된다. 5호선 연장 사업이 준공되면 김포한강2신도시∼방화역은 기존 대비 31분(57분→26분), 김포한강2신도시∼서울역도 31분(87분→56분)가량 이동 시간이 단축될 것으로 전망된다. 김포골드라인의 혼잡도도 160% 이하로 완화될 것으로 보인다.
풍무역 롯데캐슬 시그니처는 풍무역 역세권에 위치해 서울 지하철 5호선 연장 개통 시 서울 주요 업무지구 접근성이 획기적으로 개선될 것으로 기대된다. 또 이 단지는 6·27 대출규제 시행 이전에 분양 공고를 완료해 규제의 영향을 받지 않는다. 해당 단지는 계약금 5%, 1차 계약금 1000만 원 정액제로 현금이 부족한 무주택자나 젊은 세대들의 부담이 적다. 분양 관계자는 “중도금 및 잔금 대출 때도 강화된 규제의 영향이 없어 젊은 무주택자들의 관심이 집중되고 있다”고 설명했다.
단지는 9개 동(지하 4층∼지상 28층) 총 720채 규모로 조성된다. 타입별 가구 수는 △65㎡A 267채 △65㎡B 134채 △75㎡A 59채 △75㎡B 39채 △75㎡C 23채 △84㎡A 98채 △84㎡B 100채다. 젊은층이 선호하는 중·소형 위주 타입으로 구성되어 있다.
단지 인근에는 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 생활 편의시설이 갖춰져 있고, CGV 영화관 등 문화시설 이용도 편리하다. 김포시청, 김포시민회관, 김포시법원 등이 있으며, 주변에 신풍초, 풍무고 등 학교가 갖춰져 있고, 풍무동과 사우동 학원가도 가깝다. 추후 풍무역세권 개발, 인하대 김포메디컬캠퍼스 조성 사업 등 개발 계획도 추진되고 있다.
단지는 전 가구 남향(남동, 남서) 위주로 배치했으며 4베이·판상형(일부 가구 제외) 위주로 구성해 채광과 통풍에도 신경 썼다. 또한 모든 타입에 팬트리 공간과 안방 드레스룸을 적용했고, 전 가구 개별 창고를 별도 공간에 제공해 공간 활용도를 높였다. 입주민 전용 커뮤니티 시설로는 독서실, 피트니스클럽, 실내골프클럽, 다이닝카페, 게스트하우스, 시니어클럽, 키즈스테이션 등이 들어선다.
‘iF 디자인 어워드’에서 본상을 수상한 롯데건설의 조경브랜드 그린바이그루브(Green X Groove)가 적용된 중앙광장뿐 아니라 포레가든, 헬시 테라스 라운지도 조성돼 쾌적한 생활을 할 수 있게 돕는다. 주차 대수도 가구당 1.48대로 주변 단지에 비해 넉넉한 편이다. 분양 관계자는 “풍무역 롯데캐슬 시그니처는 김포 시민들의 오랜 숙원이었던 서울 5호선 김포·검단 연장과 맞물려 교통·교육·인프라 3박자를 갖춘 핵심 단지로 주목받고 있다”고 밝혔다.
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