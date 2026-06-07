주담대 금리 7.3% 뚫었다…“어떻게 갚나” 빚투족 패닉

직장인 최미경 씨(34)는 올 8월부터 시작하는 해외 주재원 생활을 앞두고 현지 생활비를 마련하기 위해 1억 원 한도의 마이너스통장을 만들었다. 하지만 주식 투자로 돈을 벌었다는 지인들의 소식을 연이어 듣고 마이너스통장에서 4000만 원을 증권사로 이체해 상장지수펀드(ETF)에 투자했다. 최 씨는 “반도체 종목들의 주가가 지난 주부터 떨어지면서 손실을 보고 있는 상태”라며 “대출금리도 6% 수준인데 이걸 어떻게 갚아야 할 지 막막하다”고 했다.
한국은행이 기준금리 인상을 시사한 가운데 시중은행의 대출 금리가 빠르게 오르고 있다. 시장금리에 기준금리 인상 가능성이 먼저 반영된 결과로 풀이된다. 이 영향으로은행권 주택담보대출과 신용대출 금리가 각각 연 7%, 6%에 달하면서 이른바 ‘빚투족’(빚을 내 투자한 사람)의 근심이 커지고 있다.
7일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 우리, 하나, NH농협 등 5대 시중은행의 5일 기준 주택담보대출 혼합형 고정 금리는 4.39~7.33% 사이였다. 지난해 말(3.93~6.23%)에 비해 상단은 1.10%포인트, 하단은 0.46%포인트씩 올랐다. 5대 은행 고정금리가 7.3%를 넘긴 것은 2022년 10월 말 이후 3년 8개월 여 만이다. 마이너스통장 등 신용대출(1등급) 금리도 4.31~5.93%로 상단이 6%를 앞두고 있다.
대출 금리가 가파르게 뛴 것은 시장금리가 상승한 까닭이 크다. 아직 한은이 기준금리를 올리지 않았지만 금융시장에서 기준금리 인상을 선반영한 것이다. 기준금리가 오를 것이란 전망이 커지면 은행이 발행한 채권 가격은 떨어지고 금리는 높아진다. 실제로 대출 금리를 산정하는 기준인 5년 만기 은행채 금리는 지난해 말 3.50%에서 이달 5일 4.41%로 1%포인트 가까이 치솟았다. 신현송 한은 총재는 지난달 28일 금융통화위원회에서 기준금리를 2.50%로 동결했지만 “물가로 보나 성장을 보나 환율을 보나 갈 길이 비교적 명확해 기준금리를 앞으로 인상함으로써 여러 가지 요소를 일관성 있게 관리하게 될 것”이라며 금리 인상 기조를 공식화한 바 있다.
문제는 한은의 기준금리 인상이 단발적으로 끝나지 않을 수도 있다는 점이다. 글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹과 JP모건은 최근 보고서를 통해 “한은이 올해 7월과 10월, 내년 1월과 4월에 기준금리를 0.25%포인트씩 올릴 것”이라 내다봤다. 이 같은 전망이 현실화될 경우 시중은행의 대출 금리는 지금보다 더 오를 수 밖에 없다.
금융당국은 고금리 국면에서 빚투로 인해 소비자 피해가 커질까봐 우려하고 있다. 금융위는 지난달 27일 출시된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 과열 조짐을 보이자 이달 5일 자산운용사, 증권사 등을 소집해 긴급 회의를 열었다.
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