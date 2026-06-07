엔비디아, ‘젠슨황 시구’ 잠실구장에 BBQ 치킨 113마리 주문

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 두산 베어스 안방 경기에서 시구했다. 박정원 두산그룹 회장은 시타했다. 엔비디아 측은 경기를 앞두고 BBQ 잠실야구장점에 치킨 113마리를 주문한 것으로 파악됐다.
황 CEO는 이날 오후 2026 신한 쏠 KBO리그 두산 베어스와 키움 히어로즈 경기에서 시구를 했다. 황 CEO가 던진 공은 포수의 글러브로 들어갔다. 두산베어스 구단주인 박 회장은 타석에서 배트를 휘둘렀다. 두 사람은 시구와 시타를 각각 마친 뒤 웃으며 끌어 안았다.
황 CEO는 미국 메이저리그, 대만 프로야구 경기에서도 시구하는 등 야구에 대한 관심이 각별한 것으로 전해졌다. 이번 경기에선 엔비디아 창립연도(1993년)를 의미하는 93번을 새긴 두산베어스 유니폼을 입고 마운드에 올랐다.
황 CEO는 시구를 앞두고 “KOREA! 이곳에 오게 되어서 정말 좋다”며 “저와 제 가족을 환영해주셔서 정말 감사하다”고 했다. 이어 “엔비디아와 한국의 기술력은 함께 발전하고 있다”며 “여러 훌륭한 파트너들과 함께하기 위해 이곳에 왔다”고 했다. 그러면서 “또 한국의 KFC를 즐기기 위해 왔다”며 “치맥보다 더 좋은 건 없는 것 같다”고 했다. 아울러 “다시 한번 환영해 주셔서 감사하다”며 “GO KOREA!”라고 했다.
이날 황 CEO의 시구 전 경기장 중앙 출입구 인근에는 황 CEO를 보기 위한 관중이 운집했다. 이들은 황 CEO의 차량이 현장에 도착하자 “젠슨” 등을 외치며 환호성을 질렀다. 황 CEO는 차량에서 내린 뒤 경기장 앞에서 기다리고 있던 박 회장과 악수했다.
업계에 따르면 엔비디아 측은 전날 BBQ 잠실야구장점에 크런치 순살크래커 113마리를 주문한 것으로 파악됐다. 크런치 순살크래커는 닭 다리 살에 오레가노 풍미와 감칠맛을 더하고 빵가루 크럼을 입혀 바삭하게 튀겨 낸 크래커 형태의 순살 치킨이다.
BBQ 측은 엔비디아의 주문량을 소화하기 위해 BBQ 본사 직원 10여 명을 현장에 투입해 치킨 조리와 배달 등을 지원한 것으로 전해졌다. 해당 치킨은 이날 오후 4시 10분경 엔비디아 임직원들과 황 CEO의 가족들이 보는 2층 단체석으로 배달된 것으로 알려졌다.
한국식 치킨 마니아로 알려진 황 CEO는 그간 치킨 사랑을 여러 차례 밝혀왔다. 황 CEO는 5일 김포공항을 통해 입국하며 취재진에게 “I missed fried chicken(치킨이 그리웠다)”고 말하며 웃었다. 지난해 10월 황 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 회동 장소는 치킨집이었다.
황 CEO는 5일 서울 홍대입구 인근에서 최태원 SK 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 ‘삼소 회동(삼겹살-소맥 회동)’을 가진 뒤 BBQ 매장에서 ‘2차’를 즐겼다. 6일에는 가족들과 서울 종로구의 한 삼계탕집 ‘토속촌’을 찾아 식사했다.
시구를 마친 황 CEO는 이날 오후 7시경 강남구 삼성동 깐부치킨에서 최 회장과 만날 예정이다.
황 CEO는 8일 서울 서초구 양재동 현대차 본사 방문 일정 외에 서울 여의도 LG전자 본사, 경기 분당 네이버 1784 사옥 방문 등의 일정을 소화할 예정이다. 이 자리에서 다양한 협력 방안이 논의될 것으로 예상된다. 황 CEO는 모든 일정을 마친 뒤 8일 늦은 오후 또는 9일 오전 출국할 것으로 전해졌다.
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