서인영, 하반기 재혼…상대는 6세 연상 사업가

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 7일 13시 16분

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그룹 ‘쥬얼리’ 출신 가수 서인영(42)이 올해 하반기 재혼한다.

7일 가요계에 따르면 서인영은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표(48)와 결혼식을 올릴 예정이다.

서인영은 자신의 유튜브 채널을 통해 남자친구가 있다고 밝힌 바 있다.

그는 남자친구와 첫 만남에 대해 “웃으면서 눈을 피하지 않더라. ‘안녕하세요’라고 인사하는 데 매력적이었다”고 했다.

서인영은 2023년 2월 9세 연상의 사업가와 결혼했고, 1년 9개월 만에 이혼했다.

최근에는 유튜브를 통해 개인의 일상 등을 공개하며 화제를 모으고 있다.
#서인영#재혼
박성진 기자 psjin@donga.com
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