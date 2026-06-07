최욱 “일베, 탱크로 밀어야”…이준석 “李대통령, 퇴출 선동해야”

유튜브 채널 ‘매불쇼’ 진행자인 최욱 씨가 ‘일베’(일간베스트저장소) 회원을 겨냥해 “탱크로 밀어버려야 한다”고 말해 논란이 일고 있다. 개혁신당 이준석 대표는 이재명 대통령을 향해 “일관성과 양심이 있으면 지나쳐선 안 될 것”이라고 지적했다.
이 대표는 6일 페이스북에 최 씨가 전날 매불쇼에서 ‘일베를 탱크로 밀어버려야 한다’는 취지로 발언한 영상을 공유했다. 영상에 따르면 최 씨는 “온라인상 일베들을 제도에서 확실하게 범죄화해야 한다”며 “이를 계속 놔두니 재미가 되고, 문화가 되고, 양지로 올라온다”고 지적했다. 그는 이어 “이X들이 자기들 식으로 동경하는 게 전두환이잖아”라며 “그 식으로 온라인상 범죄에 대해서 만큼은 탱크로 밀어버려야 한다”고 했다.
이에 대해 이 대표는 “‘탱크 데이’라는 표현에 꽂혔던 대통령이고 불매 운동까지 갔다면, 전두환처럼 탱크로 밀어버려야 된다는 말이 나왔을 때 대통령이 언급하고 여당 정치인들이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안”이라고 지적했다. 이어 “이 대통령은 최소한의 일관성과 양심이 있으면 지나쳐서는 안 될 것”이라고 했다.
이 대표는 “‘탱크’라는 단어에 대한 감수성이 사람마다 다를 수 있다. 누구는 오월 광주를 떠올리며 먹먹해질 수도 있고, 누군가에게는 감수성 없이 스쳐 가는 밈일 수도 있다”면서 “하지만 일관성은 있어야 한다”며 재차 이 대통령과 여당을 겨냥했다.
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