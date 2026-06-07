‘전국 재선거’ 주장 나선 장동혁…“사전투표 폐지 해야”

국민의힘 장동혁 대표가 7일 6·3 지방선거 재선거를 주장하며 “전국적으로 심각하게 참정권이 훼손됐다”며 “국민의힘이 당선됐으니 그 지역은 빼고 논해야 할 문제는 아닐 것”이라고 밝혔다. 국민의힘 소속 당선인들의 당선 지역을 포함해 전국적으로 재선거를 치러야 한다고 주장한 것이다.
장 대표는 이날 기자회견을 열고 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발해 재선거를 요구하는 시위 관련 “분노한 시민들이 외치는 구호는 단 하나 재선거”라며 “어느 곳은 하고 어느 곳은 하지 말자, 유불리 따져서 선택적으로 결정할 단계는 이미 지났다. 재선거를 하는 것이 이번 선거가 오염됐고 정당성을 인정할 수 없다는 것을 정치가 인정하는 것”이라고 밝혔다.
이어 “국민들은 재선거를 원하는데 국정조사로 넘어가려 하거나 여당이 추천한 특검으로 대충 뭉개고 가려든가, 선거관리위원회 직원 몇 명 교체로 끝내려한다면 지금 들불처럼 타오르는 국민 분노를 절대 잠재울 수 없다”고 주장했다.
그는 또 “입만 열면 민주주의를 외치는 이재명과 민주당은 이들을 외면한 채 침묵만 지킨다”며 “이 순간에도 올림픽공원을 지키는 청년, 전국 각지 시민에게 우리 정치는 납득할 답을 내놔야 한다”고 강조했다. 그러면서 “이재명 대통령의 즉각적인 답을 요구한다”며 “민주당에도 즉각 국정조사 특위, 특검을 출범을 시키자고 요구한다”고 했다.
그러면서 이재명 대통령에게는 즉각적인 회담을 요구했다. 그는 “이제는 이대로 넘어갈 수 없는 상황이 됐다”며 “이 대통령의 즉각적인 회담을 요구한다. 직접 만나 시민의 목소리를 전하고 대통령의 책임 있는 답변을 듣고자 한다. 오늘 당장이라도 좋다. 어떤 형식이라도 좋다”고 말했다.
장 대표는 기자회견 뒤 이어진 취재진과의 질의응답 과정에서 자신의 거취 문제에 대해선 “거취에 관해 말씀하시는 분들은 다시 한 번 올림픽 공원에 나가보실 것을 권해드린다”며 “국민들과 싸우는 게 맞다면 그리고 그것이 국민의 요구라면 이 문제를 거취 문제와 관련시키는 것은 전혀 적절치 않다고 생각한다”며 선을 그었다.
그는 “누가 감히 이 상황을 ‘소요’라고 부르나. 질서 정연한 시민 저항운동”이라며 “올림픽공원은 이미 민주주의 성지가 됐다”고 주장하기도 했다. 친한(친한동훈)계인 국민의힘 배현진 의원이 시위대의 행위를 ‘소요’라고 표현한 것을 비판한 것이다.
장 대표는 사전투표 폐지도 주장했다. 그는 “국민 절반이 불신하는 사전투표를 없애야 한다”며 “부정선거론자들의 주장이라 일축할게 아니라 싹을 자르면 되는 일”이라고 했다. 그는 “사전투표를 없애고 본투표 기간을 3일 늘리는 것도 방법”이라며 “유권자들이 후보자를 선거운동 기간 끝까지 지켜보고 제대로 판단할 기회마저 박탈하는 등 여러 이유에서 사전투표 제도는 없애고 본투표 기간을 늘리는 등 다른 합리적 대안이 있으면 찾아야 한다”고 말했다.
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