이란 국영매체 “韓선박에 물리적 타격”…‘나무호’ 폭발 진실은?

국영 프레스TV “새 해상규정 위반 한국선박 표적“
이란의회 관계자 “공격 안했다”…대사관도 “연관없어”
트럼프 “이란 공격” 주장속 靑 “원인 더 조사해 봐야”
“한국 화물선을 포함해 (전쟁과) 무관한 국가들을 향해 (이란이) 공격.”(4일 도널드 트럼프 미국 대통령)
“(나무호는) 단독으로 행동하다 (이란에) 두드려 맞았다.”(5일 트럼프 대통령)
“이란 이슬람 공화국 군대의 개입에 대한 어떠한 의혹도 단호히 거부.”(6일 주한이란대사관)
“피격이 그렇게 확실치는 않은 것 같다.”(6일 위성락 국가안보실장)
“한국 선박 1척을 겨냥한 건 이란이 물리적 행동으로 주권을 수호하겠다는 명확한 신호”(6일 이란 국영 프레스TV)
“화재 원인 분석은 좀 더 시간이 소요된다.”(7일 강유정 청와대 수석대변인)
4일(현지 시간) 호르무즈 해협에서 벌어진 HMM 소속 화물선 나무호 폭발과 관련해 이란 국영 매체가 이란의 소행이라는 취지로 보도했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 사건 당일 “이란의 공격”이라고 밝혔고, 우리 정부는 조사를 해봐야 원인을 알 수 있다는 입장을 줄곧 유지했다. 그 사이 주한이란대사관은 이란의 소행이 아니라며 부인했는데, 정작 이란 국영 매체는 자기들 소행이라고 한 것이다.
이란 국영 프레스TV는 6일(현지 시간) “이란 당국의 새로운 해상 규정을 위반한 한국 선박을 표적으로 삼은 행위는 명확한 메시지”라며 “이란은 물리적 ‘타격 행위’를 통해 주권을 실현할 것”이라고 주장했다.
프레스TV가 언급한 한국 선박은 나무호로 보인다. 프레스TV는 미국의 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’ 작전 중단이 이란의 단호한 대응 때문이라고 주장하는 과정에서 “한국 선박”과 “물리적 행위”를 언급했다.
반면 주한이란대사관은 이란과 무관한 사건이라고 주장했다. 주한이란대사관은 6일 입장문에서 “호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 피해 사건에 이란 군이 연루됐다는 모든 의혹을 강력히 거부한다”고 했다. 다만 “의도치 않은 사고”, “당사자 책임”을 거론하며 다소 모호한 태도를 취했다.
주한이란대사관은 프레스TV 보도에 대해 “외부 분석가의 논평일 뿐”이라고 해명했다. 그러면서 “한국 선박과 관련된 해당 사건에 이란이 개입했다는 사실을 확인해 줄 그 어떤 공식적이고 검증된 정보도 전달받은 바 없다”며 ”신뢰할 만한 공식 조사 결과가 발표될 때까지 신중하게 다뤄져야 한다”고 강조했다.
이란 내 강경파로 꼽히는 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보외교정책위원장도 “이란군이 관여하지 않았다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 국민의힘 소속 김석기 국회 외교통일위원장은 7일 아지지 위원장과의 화상 통화 내용을 공개하며 “아지지 위원장은 이란 군이 공격하지 않았다고 얘기했다”며 “‘만약 이란이 정말 한국 선박을 표적 삼아 공격한 게 사실이라면 우리가 이런 이야기하지 않는다’, ‘용감하게 당당하게 얘기한다’, ‘그래서 그것은 사실 아니다’라고 저한테 얘기를 했다”고 했다.
청와대는 계속 신중한 입장을 유지하고 있다. 강유정 청와대 수석대변인은 7일 청와대 춘추관 브리핑에서 “(나무호의) 예인과 그 이후 과정이 진행 중인 바 화재 원인 분석은 좀 더 시간이 소요된다”고 했다. 그러면서 “(화재 원인은) 구체적으로 아직 말씀드릴 수 있는 게 없다”고 덧붙였다.
앞서 6일 위성락 국가안보실장도 “화재 초기에 피격 가능성이 거론된 적이 있었다”면서도 “다시 정보를 추가 검토해 보니 피격이 확실치는 않았던 것 같다”고 했다. 그러면서 “침수라든지 기울임은 없었다”고 덧붙였다.
정부 관계자는 프레스TV 보도에 대해 “국영 TV가 여론전 차원에서 선전 선동에 나선 걸로 보인다”며 기존 우리 정부 입장을 유지했다.
나무호는 사고 이후 예인돼 7일 두바이 현지에 도착했다. 8일에는 현지 수리조선소에 입항할 것으로 보인다. 정부는 원인 조사를 위한 전문가를 파견한 상태다. 정확한 폭발 원인은 전문가 조사 결과를 지켜봐야 알 수 있을 것으로 보인다.
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