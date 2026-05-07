트럼프, 6.7m 금빛 동상 자랑…“위대한 애국자들이 세운 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 7일 23시 22분

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유세 피격 당시 주먹 불끈 쥔 모습…자신의 골프장에 들어서

AP 뉴시스·트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리
AP 뉴시스·트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리
도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지 시간) 소설미디어를 통해 금빛 동상을 자랑했다. 동상은 주먹을 하늘로 치켜든 트럼프 대통령의 모습을 표현하고 있는데, 트럼프 대통령이 2년 전 미국 펜실베니아주 유세 과정에서 총격을 받은 뒤 취한 자세를 재현한 것이라고 영국 텔레그래프는 보도했다.

트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리
트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 금빛 동상 사진을 올리며 “위대한 미국 애국자들이 세운 것”이라고 했다. 동상은 불끈 쥔 주먹을 번쩍 들어 올리는 트럼프 대통령의 모습을 표현했다. 2024년 7월 트럼프 대통령이 대선 유세 과정에서 총격을 당했을 당시의 자세를 그대로 재현한 것이다.

텔레그래프 등에 따르면 이 동상의 무게는 3t(톤)이 넘는다. 동상 높이만 4.5m, 받침대까지 포함하면 6.7m에 달한다. 동상은 청동 위에 24K 금박을 입히는 방식으로 제작됐으며, 제작비만 우리 돈으로 약 5억3000만 원이 들어간 것으로 알려졌다. 현재 동상은 트럼프 대통령이 소유한 골프장에 세워진 것으로 전해졌다.

#트럼프#트럼프 동상#트럼프 주먹
정봉오 기자 bong087@donga.com
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