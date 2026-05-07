韓-日정상 ‘고향 회담’ 또 성사?…외신 “19, 20일 안동 조율 중”

1월엔 다카이치 고향 나라현에서 만나
李 “제 고향 안동에 총리님 모셔야”
美-中 정상회담 직후 韓-日회담 열릴수도
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19~20일 방한하는 방안을 양국이 최종 조율 중이라는 외신 보도가 나왔다. 이재명 대통령이 올해 1월 방일한 이후 약 4개월 만에 상호 방문이 성사될 가능성이 커졌다.
7일 로이터통신 일본판은 양국 정부 관계자를 인용해 “다카이치 총리가 이 대통령과 만나기 위해 경북 안동을 방문할 예정”이라고 보도했다.
안동은 이 대통령의 고향이다. 앞서 이 대통령과 다카이치 총리는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 처음 만나 셔틀외교 재개 의지를 확인했다. 이어 이 대통령은 올해 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 찾아 정상회담을 가졌다. 당시 이 대통령은 “안동 제 고향에도 (총리님을) 모셔다가 관광객이 많이 올 수 있게 도움을 받아야겠다”고 말했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이달 14~15일 1박 2일 일정으로 중국 베이징을 방문해 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 만난다. 다카이치 총리가 19일 한국을 찾는다면 미중 정상회담 직후 한일 정상회담이 열리는 셈이다.
로이터는 ”일본 측은 지난해 다카이치 총리의 ‘대만 유사시’ 발언으로 중국과의 관계가 악화됨에 따라 한국 등 주변국과 좋은 관계를 맺는 것이 목표“라고 봤다. 이어 이번 회담에서 중동 전쟁과 북한 문제 등 국제 현안도 의제로 오를 가능성이 있다고 전했다.
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