머스크, 반도체 독립 선언… ‘테라팹’ 1190억달러 투자

일론 머스크(사진)가 이끄는 스페이스X가 초대형 반도체 공장 ‘테라팹(Terafab)’을 세우기 위해 최대 1190억 달러를 투자할 계획인 것으로 나타났다.
7일(현지 시간) 뉴욕타임스와 월스트리트저널 등 외신에 따르면 미국 텍사스주 그라임스 카운티에 제출된 공청회 공고문에는 머스크 최고경영자(CEO)가 추진 중인 ‘테라팹’ 프로젝트의 1단계 투자 비용이 최소 550억 달러(약 80조7000억 원)로 명시됐다. 이에 추가적인 건설비용을 모두 합친 전체 투자 규모는 최대 1190억 달러(약 174조6000억 원)에 달할 전망이다. 통상 첨단 반도체 공장 건설 비용이 100억∼300억 달러 수준인 점을 고려하면 그야말로 파격적인 투자인 셈이다. 그라임스 카운티는 테라팹 프로젝트를 “미국 내 반도체 생산 역량을 획기적으로 확대할 투자”라고 평가했다.
‘테라팹’은 스페이스X, 테슬라, xAI와 인텔이 공동으로 추진하는 AI 칩 생산 프로젝트다. 외부 위탁 생산에만 의존해서는 앞으로 폭증할 반도체 수요를 감당하기 어렵다는 위기감에서 시작됐다. 테슬라의 휴머노이드 로봇, 스페이스X의 우주 데이터센터 등에 들어갈 핵심 반도체를 자체적으로 만들겠다는 구상이다.
반도체 기업 인텔에도 중요한 프로젝트다. 업계에서는 그간 파운드리 사업 확대에 난항을 겪어 온 인텔이 머스크라는 거물급 고객을 확보하며 반등의 결정적 계기를 마련했다는 평가가 나온다.
머스크도 3월 X(옛 트위터)에 테라팹 프로젝트에 대해 “로직 반도체·메모리·첨단 패키징을 한 지붕 아래 통합한 역사상 가장 거대한 칩 제조 프로젝트가 될 것”이라고 전했다.
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