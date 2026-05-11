가족과 주왕산 찾은 초등생, 홀로 주봉 오르다 실종…이틀째 수색

경북 청송군 주왕산국립공원에서 초등학생이 실종돼 당국이 이틀째 수색 작업을 벌이고 있다.
11일 경북소방본부와 경찰 등에 따르면 대구에 거주하는 실종 초등생(11·초6)은 전날 오후 가족과 함께 주왕산국립공원에 위치한 사찰을 찾은 뒤 홀로 주봉 방향으로 산행을 나섰다가 실종됐다. 휴대전화를 소지하지 않은 아들이 상당 시간이 지났음에도 돌아오지 않자 부모는 같은 날 오후 5시 53분경 소방당국에 실종 신고를 했다.
신고를 접수한 소방과 경찰은 인력과 장비를 동원해 수색에 나섰지만 현재까지 초등생을 발견하지 못했다. 국립공원 내 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과, 범죄 관련 정황은 없는 것으로 파악됐다. 실종 초등생은 키 145㎝가량에 마른 체형으로, 당일 삼성 라이온즈 유니폼을 입고 있었다.
당국은 이날 수색 인력 96명과 헬기 1대 등을 동원해 주왕산국립공원 일대를 중심으로 수색을 이어가고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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