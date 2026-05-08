“PB-1 뿌리면 도마 기름때 싹”…산업용 세정제 자랑한 횟집주인 논란

한 횟집 업주가 도마 세척 과정에서 산업용 세정제인 ‘PB-1’을 사용하는 모습을 공개해 온라인상에서 논란이 일고 있다. 게시물을 접한 누리꾼들은 “공업용이다”, “식품위생법 위반이다” 등의 반응을 보이며 우려를 나타냈다.
7일 소셜네크워크서비스(SNS) 스레드에는 한 숙성 회 전문점 업주가 도마 세척 방법을 소개한 게시물이 올라왔다.
업주는 “숙성 회 전문점이라 생선회를 많이 뜨는데, 회를 뜨고 난 후에 생선 기름이 도마에 박힌다”며 “그런데 PB1을 뿌리고 시간이 지나면 도마에서 기름을 뿜어낸다”고 설명했다.
이어 “어떤 주방 세제를 사용해도 소용이 없었는데 이걸로 세척 후에 사용하면 특유의 ‘쩐내’ 같은 이상한 냄새가 절대 안 난다“며 “강력 추천 한다”고 했다.
공개된 사진에는 업주가 주방용 도마 위에 분무기 형태의 PB-1 세정제를 뿌리고 손으로 문지르는 모습이 담겼다. 도마 주변에는 횟집에서 사용하는 것으로 보이는 칼과 집게 등이 놓여 있었다.
하지만 해당 게시물을 접한 누리꾼들은 PB-1 세정제는 “공업용이다”, “식품위생법 위반이다” 등의 지적을 쏟아냈다.
한 누리꾼은 “강알칼리에 2부 톡시에탄올이 주성분인 산업용 세정제로 도마 기름을 뺀다고 하는 것”이라며 “PB1은 피부접촉으로도 호흡기로도 체내 흡수된다. 욕실 세정제로 쓸 때도 환기를 잘하고 피부에 안 튀게 주의해야 하는 성분”이라고 짚었다.
논란이 일자 해당 업주는 게시물을 삭제한 것으로 알려졌다. 하지만 누리꾼들의 비난은 이어졌다.
일부 누리꾼들은 “식약처에 신고 들어갔을 것 같다”, “논란이 될 것이 분명하다. 어떻게 당당하게 저런 게시물을 올릴 수가 있냐? 저곳은 이촌의 OO으로 추정된다”, “같은 식당 하는 사람으로서 기본적인 상식도 없어 보인다”, “군대에서 찌든 때 닦다가 질식사할 뻔한 공업용이다” 등의 반응을 보였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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