국힘 “李 응급헬기 특혜 없었다? 치부 지우려 ‘기억 세탁소’ 자처”

국민의힘은 9일 권익위원회의 이재명 대통령 ‘응급 헬기 이송 특혜 논란’에 대한 발표와 관련해 “지방선거를 앞두고 대통령의 과거 치부를 지워주기 위해 국가기관이 스스로 ‘기억 세탁소’를 자처한 것”이라고 비난했다.
박성훈 수석대변인은 이날 논평을 내고 “권익위원회가 ‘정상화 추진 TF’라는 거창한 이름을 내걸고 내놓은 결과물은 결국 ‘정권 입맛 맞춤형 과거 세탁’에 불과했다”라고 밝혔다.
그는 “당시 이재명 대통령이 국내 최고 수준의 권역외상센터를 갖춘 부산대병원을 뒤로한 채, 응급 헬기를 ‘콜택시’처럼 불러 서울로 향했다”면서 “지역 의료의 신뢰를 무너뜨리고 의료 전달 체계의 근간을 흔든 행위에 면죄부를 주는 것이 과연 권익위가 말하는 정상화인가”라고 반문했다.
이어 “여기에 김건희 여사 관련 사안까지 억지로 끌어와 수사 의뢰를 남발하는 모습은, 결국 ‘헬기 특혜’ 논란에 대한 비판을 희석시키기 위한 ‘유치한 물타기’이자 ‘선거용 정치 공세’일 뿐”이라고 주장했다.
‘응급 헬기 이송 특혜 논란’은 2024년 이 대통령이 당 대표 재임시절 부산 가덕도를 방문했다가 흉기 피습을 받았고 119 소방 헬기를 이용해 서울대병원으로 전원해 수술을 받은 사건을 뜻한다.
권익위는 정상화 추진 태스크포스(TF) 활동을 통해 ‘응급 헬기 이송 특혜 논란’에 대해 2004년 의료진의 행동강령 위반으로 판단한 것은 부적정했으며 이 과정에서 당시 사무처장의 부적절한 개입이 있었다고 전날 발표했다.
국민의힘 나경원 의원은 페이스북 글에서 “권익위 정상화라는 명목으로 권익위를 입맛대로 쥐고 흔들어 본인(이 대통령)의 ‘헬기 특혜 이송’에 면죄부를 주더니, 이제는 아예 정당한 법의 심판마저 ‘사법 살인’으로 포장하며 공소취소에 병적으로 집착하고 있다”고 말했다.
이어 “이 대통령은 셀프 범죄세탁, 셀프 우상화를 멈추고 중단된 재판부터 받으라”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0