장동혁 “95세 노모에 공소 취소 아냐 물었더니 ‘무시하냐’ 역정”

국민의힘 장동혁 대표는 9일 ‘조작수사·조작기소 진상규명 특검법’ 관련 내용을 자신의 노모에게 물었다가 혼났다는 일화를 전했다. ‘국민 상당수는 공소취소를 모른다’는 취지로 발언한 더불어민주당 박성준 의원을 우회적으로 비판한 것이다.
장 대표는 이날 페이스북에 “오랜만에 95세 노모를 뵈었다. (어머니께서) 이재명이 집 팔았다고 거짓말하더니 이제 공소 취소한다고 지랄이라고 구시렁거리시길래 공소 취소가 무언지 아시냐 물었다”고 포문을 열었다.
이어 자신의 어머니가 “너 나 무시허냐”며 역정을 냈다면서 “참나, 무시하는 것이 아니라 민주당 박성준이 국민 열에 아홉은 공소취소가 뭔지도 모른다고 해서 물어본 건데…”라고 썼다.
앞서 박 의원은 6일 라디오 방송에 출연해 “시민들에게 ‘공소취소가 뭐예요?’라고 물어보라. 10명 중 8~9명은 뜻을 잘 모른다”고 말했다. 이를 두고 국민의힘 등에서는 국민을 무시한 것이라는 주장을 펼치며 공세를 이어가고 있다.
한편 장 대표는 호르무즈 해협에서 정박하다 화재가 발생한 한국 화물선 HMM 나무호와 관련해서도 “(정부가) ‘피격’을 염두에 두고 철저하게 대비해도 모자랄 판에, 아니라고 결론 내릴 준비부터 하는 것 같다”며 “뭐가 그리 무서운 걸까”라고 비판했다.
이어 정부의 대이란 인도 지원을 거론하며 “동맹국 미국과 전쟁 중인 이란에 돈 50만 달러를 갖다 바쳤다. 미국과는 대화도 안 하면서 이란에는 특사까지 보냈다”며 “이란이 북한 친구인 건 세상이 다 아는 사실이다. 뭐 꼬투리 잡힌 일이라도 있는 걸까”라고 주장했다.
장 대표는 또 이재명 대통령이 2014년 성남시장 시절 소셜네트워크서비스(SNS)에 “‘천안함은 잠수함과 충돌’ 연구논문 나와”라고 쓴 글을 캡처해 올리며 “이러다가 나무호도 잠수함과 충돌했다고 할지 모르겠다”라고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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