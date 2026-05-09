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남자는 ‘리암’, 여자는 ‘올리비아’…美 인기 아기이름 1위
동아일보
업데이트
2026-05-09 16:59
2026년 5월 9일 16시 59분
입력
2026-05-09 16:51
2026년 5월 9일 16시 51분
박성진 기자
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게티이미지뱅크
미국에서 가장 인기있는 아기 이름은 남아의 경우 리암(Liam), 여아의 경우 올리비아(Olivia)인 것으로 나타났다.
8일(현지 시간) 미국 연방 사회보장국(Social Security Administration)에 따르면 리암은 9년 연속 남아 이름 1위를 차지했다. 지난해 기준 2만818명의 신생아에게 이 이름이 지어졌다.
리암 외에는 노아, 올리버, 시어도어, 헨리, 제임스, 일라이자, 마테오, 윌리엄 등의 이름이 상위 10위권에 안착했다.
올리비아는 7년 연속 미국에서 가장 인기 있는 여아 이름으로 선정됐다. 지난해 기준 1만3544명의 아기에게 이 이름이 붙여졌다.
샬롯, 엠마, 아멜리아, 소피아, 미아, 이사벨라, 에블린, 소피아, 엘리아나 등도 인기가 많았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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