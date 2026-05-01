[오늘의 운세/5월 2일]

● 쥐 48년 기준을 바꾸면 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 60년 금전문제로 고민이 생길 수 있다. 72년 귀인은 가까이에 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 84년 마음에 들지 않아도 참아라. 96년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 08년 친구들과의 작은 대화나 함께하는 시간이 행운을 가져다 준다. ● 소 37년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 49년 분수를 지켜라, 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 61년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 73년 책임 못질 일은 하지 말 것. 85년 충동적인 구매 주의할 것. 97년 친구나 지인과의 가벼운 대화가 행운을 불러오니, 밝은 에너지로 하루를 즐겨라.
● 범 38년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 50년 행운이 있는 날, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 62년 기분 좋은 날, 이익도 되고 명분도 챙긴다. 74년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 86년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 98년 주변 상황에 휩쓸리지 말고 본분을 지켜라.
● 토끼 39년 운수 좋은 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 51년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 63년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 75년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 87년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 99년 멀리서 찾아오는 인연이나 기회를 소중히 여기고, 적극적으로 응대해라.
● 용 40년 모든 것은 때가 있다. 중요한 결정은 오전이 좋다. 52년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 64년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 76년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 88년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 00년 편안함으로 이어지도록 작은 습관을 점검하고, 여유로운 마음을 가져라.
● 뱀 41년 컨디션이 안 좋은 날, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 53년 자기일, 현재에 충실, 남의 일에 참견하지 말라. 65년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 77년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 89년 자신감도 지나치면 병이다. 01년 좋은 기회가 찾아오니 놓치지 말고 적극적으로 잡아라. ● 말 42년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 54년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 66년 할 일은 많고 시간이 없다. 78년 능력 이상으로 평가받는 날, 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 90년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 02년 어려웠던 일이 생각보다 순조롭게 풀리는 날이다. 적극적으로 응대하라. ● 양 43년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 55년 지나간 일에 집착하지 말 것. 67년 천국은 마음에 있다, 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 79년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 91년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것. 03년 서두르지 않고 인내하는 태도가 빛을 발하는 하루가 된다. ● 원숭이 44년 명분도 중요하다, 일은 바쁘지만 실리는 적다. 56년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다. 68년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 80년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것. 92년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 04년 친구들과도 즐거운 시간을 보내며, 작은 성공을 느끼는 하루가 된다. ● 닭 45년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 57년 행운이 있는 날, 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 69년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 81년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 93년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 05년 용기를 내서 한 걸음 내디디면 주변에서 도움의 손길이 이어진다.
● 개 46년 운수 좋은 날, 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 58년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 70년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 82년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 94년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 06년 무리하지 말고 상황을 냉철하게 판단하며, 대인관계에서 감정 대립은 피하라.
● 돼지 47년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 59년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 71년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 83년 확인! 또 확인이 필요하다. 95년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 07년 따뜻한 대화를 나누며 마음의 여유를 찾고, 과도한 약속보다는 여유를 가져라.
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