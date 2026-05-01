[오늘의 운세/5월 1일]

● 쥐
48년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
60년 행운이 함께하는 날, 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
72년 일도 많지만 보람도 크다.
84년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
08년 친구나 지인과의 가벼운 대화가 행운을 불러온다.
● 소
37년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
61년 배우자와 시간을 가져라.
73년 가급적 대중교통 이용할 것.
85년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
97년 작은 노력 쌓이면 큰 성과. 적극적으로 임하면 소원 이루어질 기운.
● 범
38년 넓은 마음으로 상대방을 이해해 주는 것이 먼저.
50년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
62년 좋은 소식이 기다리고 있다.
74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
86년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
98년 달콤한 기분 느끼는 하루. 친구와의 작은 대화가 행운 불러온다.
● 토끼
39년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
51년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
75년 마음이 중요, 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
87년 가끔은 일상에서 벗어나 보아라.
99년 바꾼 생활 방식이 편안함으로 이어진다. 새로운 일이 확장일로.
● 용
40년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
52년 기분 좋은 하루, 모든 일이 잘 풀려나간다.
64년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
76년 작은 것에 인색하지 말 것.
88년 감정이 풍부하여 고백하기에 좋은 날, 용기가 필요.
00년 좋은 기회 놓치지 말고 적극 잡아라. 어려운 일이 생각대로 풀리는 날.
● 뱀
41년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
53년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것.
65년 승자의 아량과 여유가 필요.
77년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다.
89년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
01년 인내가 빛나는 하루. 서두르지 말 것. 공부나 취미에 집중하면 성과 UP!
● 말
42년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
54년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
66년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
78년 기대가 크면 실망도 크다.
90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
02년 미루던 일 시작하기 좋은 날. 용기 내 균형을 유지하면 행운 따라온다.
● 양
43년 컨디션이 좋은 날, 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
55년 외출할 때는 따뜻한 옷을 준비할 것.
67년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
79년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
91년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
03년 과감한 결단이 승부를 가른다. 작은 변화가 큰 기회로 이어질 수 있음.
● 원숭이
44년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다.
56년 행운이 함께하는 날, 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다.
68년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
80년 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
92년 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
04년 밝은 에너지로 하루를 즐겨라, 끝까지 마무리하면 좋은 결과.
● 닭
45년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
57년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
69년 상대방의 입장에서도 생각해볼 것.
81년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
93년 작은 일에도 감사하는 마음을 갖기.
05년 대인관계에서 따뜻함이 돌아온다. 새로운 만남이 즐거운 하루.
● 개
46년 베풀 수 있을 때 베풀어라, 내 마음을 먼저 열어야 한다.
58년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
70년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
82년 계획은 계획대로 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
94년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
06년 창의력 발휘하면 아이디어 쏟아짐.
● 돼지
47년 능력 이상으로 평가받는다. 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상.
59년 실속 없는 일로 바쁠 수 있다.
71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
83년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
95년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
07년 노력한 만큼 보상받는 날. 리더십 발휘하면 큰 성과를 얻는다.
인천철학관 박성희 원장
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