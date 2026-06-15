정동영 “北 침묵에 답답…그럼에도 평화 향한 걸음 멈춰선 안돼”

정동영 통일부 장관이 6·15 남북공동선언 26주년을 맞아 “지금 주어진 과제는 명확하다”며 “위태로운 적대적 두 국가 관계를 평화적으로 공존할 수 있도록 관리하고 바꿔내는 것”이라고 강조했다.
정 장관은 이날 페이스북을 통해 이재명 정부의 지난 1년간 북한을 향한 ‘선제적 평화 노력’을 열거하며 “돌아오는 것은 가혹하리만치 무겁고 차가운 침묵 뿐이다. 고뇌와 답답함은 깊어만 간다”며 이같이 말했다.
그는 “그럼에도 결코 대화의 끈을 놓을 수 없으며, 평화를 향한 걸음을 멈춰서도 안 된다”며 “마침내 돌파구를 찾아내는 것이야말로 김대중 대통령께서 보여주신 6·15의 위대한 정신”이라고 했다.
이어 “비록 지금은 차디찬 겨울의 정점에 서 있지만, 해가 뜨기 전이 가장 어두운 법”이라며 “지치지 않고 인내하며, 적대를 걷어낸 평화적 공존의 토대 위에서 번영의 길을 열어가겠다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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