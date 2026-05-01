[오늘의 운세/5월 3일]

● 쥐 48년 과욕이 힘들게 만든다, 옛것도 좋지만, 집착은 금물. 60년 운이 좋은 날, 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루. 72년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요. 84년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것. 96년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식. 08년 작은 변화가 큰 안정을 가져다준다.
● 소 37년 움직일 수 있을 때 활동해라, 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 49년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것. 61년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것. 73년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다. 85년 우정도 좋지만, 냉정히 판단해라. 97년 최근 바꾼 생활 방식이 마음의 편안함을 가져다준다.
● 범 38년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것. 50년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것. 62년 지나치면 모자람만 못한 법. 74년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 86년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다. 98년 금전적인 선택은 신중히, 과도한 지출은 피하는 게 현명하다.
● 토끼 39년 현재의 삶이 중요하다, 금전에 지나치게 집착하지 말 것. 51년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다. 63년 잘 할 수 있는 것부터 여러 가지 손대지 말고 한 가지만. 75년 강함보다는 부드러움이 더 좋다. 87년 사소한 일에도 신중을 기할 것. 99년 방황하기 쉬운 운이니 마음의 안정을 최우선으로 할 것.
● 용 40년 컨디션이 안 좋은 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것. 52년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것. 64년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 76년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다. 88년 주위 사람들과 좀 더 친하게 지낼 것. 00년 작은 성과라도 꾸준히 쌓아가면 나중에 큰 결실로 돌아온다.
● 뱀 41년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다. 53년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것. 65년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다. 77년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다. 89년 할 수 있을 때 해라, 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라. 01년 조금 느리다고 조급해하지 말고, 지금의 페이스가 좋은 결과를 가져다준다.
● 말 42년 소화가 떨어진다, 육식보다는 채식이 도움이 된다. 54년 신중하게 두 번만 더 생각하고 결정지을 것. 66년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다. 78년 실리도 중요하지만 명분이 우선. 90년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것. 02년 공부나 일상 계획을 차분히 세우면 만족스러운 하루가 된다.
● 양 43년 욕심이 힘들게 만든다, 집착하지 말고 마음을 비울 것. 55년 건강이 안 좋은 날, 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것. 67년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 79년 오늘은 장기적 투자에 유리하다. 91년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실하게 임할 것. 03년 과도한 경쟁은 피하고, 함께 웃으며 보내는 시간이 행운을 부른다. ● 원숭이 44년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것. 56년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것. 68년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것. 80년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적. 92년 즐거운 일부터 할 것, 마음이 가지 않으면 하지 마라. 04년 중요한 결정은 미루지 말고 가족들과 상의하면 현명한 결정이 된다.
● 닭 45년 긍정적이고 즐거운 마음이 건강에 최고. 57년 좋은 소식 들리고 오랜 숙원이 이루어 질 수 있다. 69년 말이 인격을, 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다. 81년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯. 93년 행운이 함께 하는 날, 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다. 05년 서두르지 않고 한 걸음씩 나아가면 안정적인 성과를 얻는다. ● 개 46년 때를 활용해라, 모든 고민은 시간이 해결해 준다. 58년 원인이 없는 결과는 없다. 베푼 만큼 돌아온다. 70년 명예도 좋지만, 실리도 중요하다. 82년 감정에 끌려도 중심을 잃지는 말 것. 94년 예기치 않은 작은 어려움 들은 전화위복의 기회가 된다. 06년 작은 행동 하나가 큰 변화를 만들 수 있으니, 자신감을 가져라.
● 돼지 47년 주위 의견을 들을 것, 독단에 의한 일방적인 결정은 금물. 59년 능력 이상으로 평가받는 날, 말보다는 행동으로 보여줄 것. 71년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의! 83년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요. 95년 편법이나 융통성보다는 원칙대로. 07년 좋은 소식이 들려올 가능성이 높으니 웃어라.
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