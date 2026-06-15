“죽은 뒤 쓸 돈이라면”…30대 여성이 남긴 특별한 유산

“유산은 결국 내가 사용할 수 없는 돈입니다. 그 돈은 가장 절실하게 필요한 사람들에게 쓰이는 것이 가장 올바른 방법이라고 생각했습니다.”
경기도에 거주하는 30대 초반 여성 A 씨가 자신이 가입한 생명보험의 사망보험금 수익자를 사랑의열매로 지정하며 유산기부를 약정했다. 가족과 지인에게도 알리지 않은 채 내린 결정으로, A 씨는 사랑의열매 유산기부자 모임인 ‘레거시 클럽(Legacy Club)’의 최연소 가입자가 됐다.
15일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 A 씨는 최근 사망보험금 유산기부 약정을 마쳤다. 기존 최연소 가입자는 1975년생이었지만, 이번 약정으로 기록이 크게 앞당겨졌다.
A 씨는 “누군가에게 알리고 싶어서 한 기부는 아니었다”며 “다만 유산기부라는 방법이 있다는 사실은 더 많은 사람들이 알게 되면 좋겠다는 마음으로 인터뷰에 참여하게 됐다”고 말했다.
● “전신마취 수술 앞두고 더는 미루고 싶지 않았다”
사실 A 씨는 20대 초반부터 유산기부를 생각해 왔다. 하지만 바쁜 일상 속에서 실행에 옮기지 못하다가 최근 전신마취가 필요한 수술을 앞두고 결심을 굳혔다.
그는 “오랫동안 마음속에만 담아두고 있었는데 수술을 계기로 더 이상 미루지 말자는 생각이 들었다”며 “관련 절차를 모두 마친 뒤에는 오히려 마음이 편안해졌다”고 말했다.
사망보험금을 선택한 이유도 분명했다.
A 씨는 “제가 가진 자산 가운데 가장 큰 금액이었고, 결국 제가 직접 사용할 수 없는 돈”이라며 “매달 소액 기부를 하는 것도 의미 있지만 제게는 사망보험금 유산기부가 가장 먼저 하고 싶었던 기부였다”고 설명했다.
그는 독립적인 가정환경 속에서 성인이 된 뒤 대학 등록금과 생활비, 집 보증금까지 스스로 마련해 왔다. 서비스업 아르바이트를 하며 생활하는 과정에서 경제적 어려움과 질병 속에서도 삶을 포기하지 않는 사람들을 많이 만났고, 이들이 더 많은 기회를 얻었으면 좋겠다는 생각을 품게 됐다고 했다.
● “부자만 하는 기부 아니다”…유산기부 관심도는 증가
A 씨는 유산기부가 생각보다 문턱이 높지 않은 기부 방식이라고 강조했다.
그는 “많은 사람들이 유산기부를 부자들만 하는 기부라고 생각하지만 평범한 사람들도 충분히 실천할 수 있는 나눔”이라며 “당장 큰돈이 없어도 선택할 수 있다는 점에서 생각보다 진입 장벽이 낮다”고 말했다.
다만 실제 약정 과정은 쉽지만은 않았다. 보험사에 먼저 사망보험금 기부 가능 여부를 문의했지만 사례가 많지 않아 절차를 확인하는 데 시간이 걸렸고, 이후 사랑의열매의 안내를 받아 약정을 진행했다고 설명했다.
현재 사랑의열매 레거시 클럽에는 모두 62명이 유산기부를 약정한 상태다.
사랑의열매 관계자는 “아직 20~40대의 실제 유산기부 약정 사례가 크게 늘어난 것은 아니지만 최근에는 40~50대 중장년층을 중심으로 상담 문의가 꾸준히 증가하고 있다”며 “예전에는 유산기부의 개념 자체를 묻는 경우가 많았다면 최근에는 구체적인 절차와 방법을 문의하는 사례가 늘고 있다”고 전했다.
이어 “상담을 해보면 본인의 의사 판단이 가능한 시기에 스스로 유산 계획을 미리 세우려는 분들이 적지 않다”고 덧붙였다.
A 씨는 “평범하게 살아가는 일상도 누군가에게는 간절한 기회일 수 있다”며 “열정은 있지만 상황이 어려운 분들, 몸이 아프고 경제적으로 힘든 분들에게 기부금이 우선 전달됐으면 좋겠다”고 말했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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