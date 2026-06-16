군인 딸에게 “약자 편에 서라” 가르친 50대, 3명 살리고 하늘로

군인인 딸에게 항상 약자의 편에 서서 행동하라고 가르쳐 온 50대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.
16일 한국장기조직기증원에 따르면 김용섭 씨(53)는 지난 2월 26일 고려대안암병원에서 간과 양측 신장을 기증하고 삶을 마감했다.
김 씨는 같은 달 20일 어깨 통증으로 병원을 찾았다가 흉통 등을 호소하며 쓰러졌다. 이후 상태가 악화해 뇌사 상태가 됐다.
유족에 따르면 강원도 영월 출신의 김 씨는 건설업에 종사하며 성실하게 살아왔다. 옳지 않은 일에는 소신 있게 목소리를 냈고, 힘이 없는 이들에게는 한없이 따뜻한 마음을 베풀었다고 한다.
딸에게는 친구 같은 아버지였고, 딸의 친구들에게도 ‘아빠’라고 불릴 만큼 다정한 어른이었다고 한다.
김 씨는 젊은 시절 경찰을 꿈꿨지만 가족을 부양해야 한다는 책임감에 그 뜻을 접었다. 어린 시절부터 아버지의 이야기를 들으며 자란 외동딸 재경 씨는 제복을 입고 나라를 지키는 일을 선택했다.
현재 9년 차 직업 군인인 재경 씨는 육군 제2군단 군사경찰단 중사로 복무 중이다.
평소 딸을 ‘내 분신’이라 부르며 자랑스러워했던 김 씨는 제복을 입은 딸에게 ‘약한 사람, 힘이 없는 사람의 편에 서야 한다. 군복은 아무나 입을 수 있는 게 아닌 만큼 행동도 부끄럽지 않아야 한다’고 항상 당부했다고 한다.
재경 씨는 “아버지는 평소 어려운 사람을 보면 도와주며 선한 영향력이 되고 싶어 하셨던 분”이라며 “아버지의 마지막 희생으로 누군가가 새로운 삶을 얻을 수 있다면, 아버지께서도 분명 기증을 원하셨을 것이라고 생각했다”고 밝혔다.
그는 아버지에게 마지막 인사를 전하며 “아버지는 늘 저를 자랑스러워했는데, 저에게도 아버지는 가장 자랑스러운 분이었다. 제게 남겨주신 말씀과 가르침을 가슴에 품고 부끄럽지 않게 살아가겠다”고 했다. 이어 “존경하고, 사랑합니다. 충성”이라고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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