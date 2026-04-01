[오늘의 운세/4월 30일]

● 쥐 48년 과욕은 금물, 조금만 양보하면 만사가 편하다. 60년 작은 것에 행복감을, 미련을 버리고 현실에 만족할 것. 72년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 84년 마음에 안 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 96년 몸은 바쁘지만 마음은 행복! 08년 무리한 결정은 피하고 현상 유지가 유리하다.
● 소 37년 강함보다는 부드러움이 더 효과적. 49년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 61년 생각을 바꾸면 희망이 보인다. 73년 새로운 방법을 찾아 볼 것. 85년 우연도 겹치면 필연이다. 97년 작은 기회가 큰 성과로 이어질 수 있고, 인간관계에서 좋은 소식이 있다.
● 범 38년 직감이나 예감이 맞아 떨어질 수 있다. 50년 버릴것은 버려라, 아까워도 과감히 포기해야 한다. 62년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 74년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 86년 마무리는 깔끔하게 할 것. 98년 감정적인 충동 억제, 금전운은 무난하나 계획적인 소비 필요.
● 토끼 39년 상대방의 의견을 존중해 줘라. 51년 의심을 버리고 믿음을 주어라. 63년 작은 어려움은 전화위복의 기회. 75년 중요한 일은 다음을 기약해라. 87년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 99년 고집을 조금만 내려놓으면 일이 풀린다. 노력 대비 결과가 좋아 만족스러운 날.
● 용 40년 행운이 함께 하는 날, 새로운 꿈이나 비전이 생긴다. 52년 과욕금지, 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복. 64년 좀 더 지켜보고 나서 결정을 내릴 것. 76년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 88년 의사를 정확하게 표현할 것. 00년 직장이나 일에서 변화 기운 있다. 변화가 도움이 된다.
● 뱀 41년 서두르지 말고 천천히 인생을 즐겨라. 53년 마음에 들지 않으면 하지 마라. 65년 주어진 현실에서 행복을 찾아라. 77년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 89년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요. 01년 인간관계에서 갈등 주의. 그러나 도전하면 좋은 결과 따른다.
● 말 42년 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 54년 큰소리 내서 좋을 것 없다. 66년 여유있는 마음을 가져라, 그럴 수도 있다는 자세 필요. 78년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 90년 멀리 볼 수 있는 안목 필요. 02년 주변에서 인정받는 하루. 계획했던 일 순조롭게 진행.
● 양 43년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 55년 행운이 찾아오는 날, 희망의 새 아침이 밝아오고 있다. 67년 아무리 바빠도 끼니는 거르지 말 것. 79년 기본을 지키는 것이 우선이다. 91년 현실을 정확하게 직시할 것. 03년 노력한 만큼 성과 보이는 날. 새로운 인연이나 기회 들어온다. ● 원숭이 44년 컨디션이 좋은 날, 고질병에서 해방이 되는 기상! 56년 반복적으로 연습해서 잘못된 습관이라면 고쳐야 한다. 68년 무리한 요구가 아니면 들어 줄 것. 80년 최대한 이해해주어라. 92년 바쁘기는 하지만 유쾌한 하루가 될 듯. 04년 일에서 인정받을 수 있는 기회. 주변 도움으로 문제 해결.
● 닭 45년 감정통제, 기분에 따라 행동하지 말고 신중할 것. 57년 시간이 해결해 준다, 모든 것은 세월이 약이다. 69년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 81년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것. 93년 억지로 하기보다 흐름에 맡겨라. 05년 바쁜 하루지만 성과는 확실. 연애운 상승, 좋은 인연 가능.
● 개 46년 행운이 함께하고 있다, 고비는 지나가고 있다. 58년 들어 주어라, 자손들과 깊이 있는 대화 필요. 70년 작은 어려움 뒤에 큰 기쁨 온다. 82년 진행되던 일에 새로운 계기가 생길 듯. 94년 자신감도 좋지만 겸손함을 잃지 말 것. 06년 노력한 만큼 결과가 따라온다. 직장 내 인정받는 기회.
● 돼지 47년 힘내라 좋은 소식 가까이 있다. 59년 급해도 안전한 방법을 선택할 것. 71년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 83년 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 95년 조급해 하지 마라 시간이 약이다. 07년 가족과의 화목이 중요. 작은 일도 신중하게 처리해야 한다.
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