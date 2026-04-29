[오늘의 운세/4월 29일]

● 쥐
48년 아집을 버리고, 여러 사람의 이야기 들어 보고 판단.
60년 원칙대로 하다 보면 행운이 따른다.
72년 신중하게 재검토하여 한 번 더 생각해 보고 결정.
84년 소탐대실, 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
96년 하면 된다는 자신감 필요.
08년 주저하던 일에 도전하면 승산 큼. 한 발 먼저 나서볼 것.
● 소
37년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
49년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
61년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
73년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
85년 좀 더 적극적으로 행동할 것.
97년 욱하는 마음 다스리기 필수. 의견은 명확하게, 하지만 부드럽게 전달!
● 범
38년 작은 일에 큰 기쁨이, 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
50년 마음을 비우고 편안하게 쉬어 볼 것.
62년 과욕하지 않으면 일은 순조롭다.
74년 즐거운 일이 생길 듯.
86년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
98년 계획대로 술술 풀리는 날. 너무 조심만 하지 말고 적극적으로 움직여 보라.
● 토끼
39년 잘 쓰기 위해 모은다, 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 써야 한다.
51년 여유가 필요하다, 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
63년 예기치 않은 경사나 기쁨이 생긴다.
75년 강함보다 부드러움이 더 효과적.
87년 막혔던 일이 풀려나간다.
99년 구설수 조심! 웃으며 넘기는 여유가 오늘의 키워드.
● 용
40년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 원칙대로 처신할 것.
52년 미래를 생각해라, 지나간 일에 집착하지 말 것.
64년 욕심보다 절제와 양보가 필요.
76년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
88년 주어진 일에 불만 갖지 말고 열심히 할 것.
00년 생각지 못한 이득이나 작은 보너스 가능성. 기쁨이 찾아옴!
● 뱀
41년 하든 일을 해야 쉽다, 송충이는 솔잎을 먹어야 한다.
53년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
65년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
77년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기.
89년 생각을 넓혀라, 고정관념에서 벗어나기.
01년 분주하고 변화의 기운이 있지만, 서두르지 말고 한 템포 늦춰라.
● 말
42년 행운이 함께하는 날, 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
54년 직감이나 예상이 맞아떨어진다.
66년 느긋하게 기다려라.
78년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
90년 이미 결정 난 일에 불평하지 말 것.
02년 새로운 만남이나 제안 들어올 수 있으니 과욕은 내지 말 것.
● 양
43년 작은 일이 큰 기쁨을, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
55년 구설이 있는 날, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
67년 답답한 일이 풀린다, 작은 기쁨들이 있다.
79년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
91년 능력 이상으로 인정받는 날, 할 수 있으면 많이 해라.
03년 주변 사람들과의 조화가 운을 더 키워준다.
● 원숭이
44년 예상치 못한 경사나 기쁨이 있다.
56년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
68년 허물없는 사이라도 기본적인 예의는 지켜라.
80년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
92년 중간 점검 필요.
04년 자신감 있게 추진하면 좋은 결과 쏟아질 가능성이 높다. 웃는 얼굴로 하루 마무리를.
● 닭
45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
57년 인정도 좋지만 조금 더 냉정하게 판단.
69년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각.
81년 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
93년 과음과식 절대금물.
05년 중요한 결정은 서두르지 말고 천천히 검토. 긴장감 있지만 잘 버티면 안정 찾아옴.
● 개
46년 할 수 있을 때 도와줄 때는 확실하게 도와 줄 것.
58년 채계적으로 효과있게 우선순위에 따라 처리할 것.
70년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
82년 희망 보이고 분위기 좋아진다.
94년 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
06년 무리한 계획보단 현실적인 목표로 차근차근!
● 돼지
47년 기분 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
59년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
71년 백지장도 맞들면 낫다.
83년 기다리던 소식을 접하거나 주변 상황 좋아진다.
95년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
07년 꾸준한 노력이 빛 발하는 날. 인정받는 흐름이니 포기하지 말고 밀고 나갈 것.
인천철학관 박성희 원장
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