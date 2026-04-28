[오늘의 운세/4월 28일]

● 쥐 48년 정 때문에 일을 그르치지는 말 것. 60년 작은 행복이 큰 기쁨을 가져온다. 72년 한발 물러서서 다시 생각해 볼 것. 84년 승천하는 용이 여의주를 얻는다. 96년 한발 먼저 양보해야 승리를 가져온다. 08년 인내와 여유가 필요한 날. 서두르면 오히려 손해 볼 수 있으니 천천히~
● 소 37년 행운이 코 앞에 왔다, 기다리던 기회가 왔다. 49년 알아주는 사람이 없다. 혼자 속 태울 필요 없다. 61년 자존심을 세워야, 겸손하되 비굴하지는 말 것. 73년 모든 일은 마음먹기에 달려 있다. 85년 좀 더 구체적이며 적극적인 계획을 세워 볼 것. 97년 작은 행운이 쌓이는 날. 주변 사람들과의 인연이 복이 된다. ● 범 38년 예기치 않은 즐거움이 있다. 50년 성실한 사람의 손을 들어 줄 것. 62년 사고수가 있는 날, 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 74년 작은 소란이 있을 수 있으나 큰 문제 없다. 86년 과감하게 도전할 것. 활동한 것만큼 얻는 날. 98년 막혔던 흐름이 단비처럼 서서히 풀리는 날. ● 토끼 39년 노력은 거짓말하지 않는다, 정성을 들인 만큼 좋은 결과가 나온다. 51년 구관이 명관, 마음 통하는 친구가 귀인. 63년 감정을 억제할 것. 성질부리면 후회할 일 생긴다. 75년 새로운 기회가 제공될 수 있다. 87년 성심을 다하니 따르는 사람이 많다. 99년 천천히 계획대로 추진할 것. ● 용 40년 후회는 아무리 빨라도 이미 늦은 것이다. 52년 기다리던 기회가 왔다. 64년 답답하고 힘들어도 지나간다. 그래도 세상은 살만하다. 76년 웃는 얼굴 뒤의 모습을 살펴야 한다. 88년 인생의 궁극적 목표는 성공이 아니라 행복. 00년 쌓아온 성실함이 인정받고, 책임이 결실로 이어지는 날.
● 뱀 41년 명예와 자존심도 중요, 돈이 중요하지만 다는 아니다. 53년 교만하지 않은 당당함이 필요. 65년 고지식함이 힘들게 한다. 정면 돌파 보다는 우회하는 것이 좋다. 77년 힘내라, 고지가 바로 눈앞이다. 89년 마음이 아파도 원칙대로 처리할 것. 01년 구설수 조심, 웃으며 넘기는 지혜 필요. ● 말 42년 작은 행복을 느낄 수 있다. 54년 나쁜 습관은 바꾸어야 한다. 66년 노인에게 잘해주면 문서가 동한다. 78년 오랜 먹구름이 걷히고 찬란한 태양이 떠오른다. 90년 부모님 마음이 편해야 일도 풀린다. 02년 능력 이상으로 평가받는 날, 오해가 있으면 적극적으로 풀어라.
● 양 43년 주어진 것에 감사할 줄 알아야 한다. 55년 생각이 행복이다, 행복은 결코 멀리 있지 않다. 67년 원칙을 지켜라, 선을 분명하게 그어야 한다. 79년 운수 좋은 날, 그간의 노력에 결실을 보게 된다. 91년 실패로 배운다, 두려워하지 말라. 03년 휴식과 소소한 기쁨을 누리기 좋은 날.
● 원숭이 44년 밤이 깊을수록 떠오르는 아침 해는 찬란하다. 56년 마음이 평화, 너그러움이 행복의 열쇠. 68년 참을 때는 참아야 한다, 인내하는 법을 배워라. 80년 뭐든 지나치면 모자람만 못하다. 92년 도전하는 자만이 진정한 성공을 얻는다. 04년 작은 것에서 큰 성과를 낼 수 있는 때! 고집은 잠시 다운.
● 닭 45년 작은 차질이 생길 수 있지만 큰 문제 없다. 57년 행운이 함께하는 날, 만족스러운 결과를 얻는다. 69년 끝까지 밀고 나갈 것, 마지막에 웃는 자가 승자다. 81년 사소한 것이라도 살피고 조심해야 한다. 93년 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라. 05년 생각지 못한 이득이나 발탁의 기쁨이 있다.
● 개 46년 컨디션이 안 좋은 날, 먹 거리에 욕심내지 말 것. 58년 사공이 많으면 배가 산으로 간다. 70년 바라만 볼 것, 한발 물러서서 방관자가 되는것이 났다. 82년 하던 일은 깔끔하게 마무리해야 한다. 94년 좀 더 꼼꼼하게 살펴볼 것. 06년 주저하고 미루던 일을 하거나 도전하면 승산 있음.
● 돼지 47년 마음에 들지 않아도 웃고 감싸 주어라. 59년 평소 하던 대로 하는 것이 좋다. 71년 시간이 내편이다, 뜸 들이거나 망설이지 말고 바로 시작해라. 83년 원칙에 따라 보다 냉정하게 결정을 내려야 한다. 95년 윗사람의 말을 따라야 득이 된다. 07년 작은 횡재수 있으니 가벼운 모임 좋음.
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