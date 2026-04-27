[오늘의 운세/4월 27일]

● 쥐
48년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
60년 예기치 못한 지출이 생길 수 있다.
72년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
84년 일들이 한꺼번에 풀린다.
96년 고집을 버려라! 백지장도 맞들면 낫다.
08년 구설이 있는 날, 오해가 생기기 쉬운 날이니 말과 행동을 신중하게!
● 소
37년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
49년 겉모습만 보고 결정하지는 말 것.
61년 베푸는 것도 좋지만, 자신에게도 투자가 필요하다.
73년 감정을 잘 다스리는 사람이 행운을 잡는 날! 말 한마디를 아끼면 득이 된다.
85년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
97년 억울한 상황을 피하려면 먼저 상대 입장을 헤아려라.
● 범
38년 사소한 일도 소홀하지 말 것, 작은 것이라도 쓸모가 있다.
50년 행운이 온다, 꾸준한 좋은 노력이 결과를 가져온다.
62년 마음의 문을 열면 만사형통.
74년 새 희망이 생긴다.
86년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
98년 계획대로 술술 풀리는 날, 분수에 넘치게 무리하지는 말 것.
● 토끼
39년 계획한 일을 재검토, 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
51년 급하면 실패, 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를.
63년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
75년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
87년 고민은 시간이 해결해 준다.
99년 욱하는 마음 다스리기, 의견은 명확하게 전달
● 용
40년 주변의 도움이 크다, 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
52년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것.
64년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
76년 분풀이식 일은 망친다, 참아야 복이 온다.
88년 능력 밖의 일은 벌이지 말 것.
00년 미루거나 주저하던 일에 도전하면 승산 있음.
● 뱀
41년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
53년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯.
65년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
77년 사고수가 있는 날, 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
89년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
01년 지나친 간섭은 오해 부르니 한발 물러서기
● 말
42년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요.
54년 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
66년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
78년 모처럼 한가로운 시간을 가져볼 것.
90년 행동해야 결과가 있다. 말보다는 행동으로 보여줄 것.
02년 행운이 함께하는 날, 생각지 못한 이득이나 발탁의 기쁨
● 양
43년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
55년 몸살기가 있는 날, 육체적인 무리는 삼갈 것.
67년 할 수 있을 때 해라, 전화위복의 기회가 된다.
79년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
91년 갑작스러운 고민거리는 시간이 해결해준다.
03년 너무 서두르지 말고 한 템포 쉬어가며 정리하는 게 좋다.
● 원숭이
44년 운수 좋은 날, 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
56년 부드러운 말 한마디가 행운을 가져온다.
68년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생긴다.
80년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
92년 작은 어려움은 오히려 기회.
04년 새로운 만남이나 변화의 기운이 있지만, 과욕은 금물!
● 닭
45년 오늘은 행동해도 좋다, 생각이 너무 깊으면 일을 그르칠 수 있다.
57년 예기치 않은 기쁨이 생긴다.
69년 선행이 미래를 위한 가장 큰 저축.
81년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
93년 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
05년 평온하고 안정적인 흐름. 주변 사람들과의 조화가 운을 더 키워준다.
● 개
46년 혼자하지 말고, 집안일은 자녀들과 상의 할 것.
58년 다툼이 있는 날, 중요한 상담은 다음으로 미룰 것,
70년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요.
82년 작은 허물은 들추지 말고 덮어 둘 것.
94년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
06년 자신감 있게 추진하면 좋은 결과 나올 가능성이 높다.
● 돼지
47년 컨디션이 안 좋은 날, 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
59년 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
71년 답답한 일이 풀리는 날, 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
83년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
95년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
07년 자신의 본분에 충실하면 운이 따라온다. 무리한 계획보다는 현실적인 목표로!
인천철학관 박성희 원장
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