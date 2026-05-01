[오늘의 운세/5월 4일]

● 쥐
48년 원칙도 좋지만, 융통성도 필요.
60년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
72년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
84년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
96년 노력한 만큼 성과가 있는 날. 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
08년 침착하게 자신의 몫을 챙기고 나서지 않는 게 좋음.
● 소
37년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
49년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
61년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
73년 감정이 풍부한 날, 충동적인 구매나 소비주의.
85년 한발 물러서라 시간이 약이다.
97년 일이 빨리 진행되니 능력을 제대로 발휘하면 원하는 걸 얻기 좋음.
● 범
38년 큰 것을 얻기 위해 져주는 것이 결국 이기는 것.
50년 때로는 알고도 모르는 척해야 할 때가 있다.
62년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
74년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
86년 모든 것은 마음으로부터, 마음의 문을 열면 만사형통.
98년 방황하기 쉬우니 마음 안정을 먼저 취하라.
● 토끼
39년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
51년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
63년 현재가 가장 중요하다, 지나간 일에 얽매이지 말 것.
75년 결정을 빨리 해다. 포기는 빠를수록 좋다.
87년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
99년 지나친 기대 말고 내실 다지기. 조금 느려도 좋다.
● 용
40년 기분 좋은 날, 자손으로 인한 기쁨이 있다.
52년 최선을 다해라, 전화위복의 기회가 제공된다.
64년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
76년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
88년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
00년 현재 일하는 방식을 조금 수정할 필요가, 꾸준함이 빛을 발한다.
● 뱀
41년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것.
53년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 온다.
65년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
77년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
89년 능력 이상으로 평가받는 날, 즐겁고 유쾌한 하루.
01년 큰 진전은 없지만 어려운 일이 잘 풀릴 수 있으니, 쉬어가며 추진.
● 말
42년 양보가 더 큰 것을 준다, 한발만 물러서면 만사가 편안.
54년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
66년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
78년 이동시 가급적 대중교통 이용할 것.
90년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
02년 새로운 거래나 기회가 생길 수 있다.
● 양
43년 행운이 함께하는 날, 즐겁고 유쾌한 하루!
55년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
67년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
79년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
91년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
03년 외롭고 힘들어도 조금만 버터라 목표가 코앞에 왔다.
● 원숭이
44년 기분이 올라가는 날, 유쾌하고 즐거운 하루!
56년 마음은 청춘이요, 몸은 활력이 넘친다.
68년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
80년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
92년 주어진 일에 불만 갖지 말고, 할 수 있을 때 최선을,
04년 예술이나 창의적인 분야에서는 결실이 있을 수 있음.
● 닭
45년 잘하는 것부터 볼 것, 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
57년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다.
69년 베풀 수 있을 때 베풀어라, 작은 돈에 인색하지 말 것.
81년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
93년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
05년 대인관계가 매우 좋은 날!
● 개
46년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다.
58년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
70년 충동적인 지출이나 소비 주의.
82년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
94년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
06년 그동안의 노력이 인정받는 기쁜 일이 생길 수 있다. 명예운과 성취운이 올라가는 날.
● 돼지
47년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
59년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
71년 컨디션이 안 좋은 날, 과로하거나 무리하지 말 것.
83년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가할 것.
95년 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
07년 사소한 다툼은 피하고, 주변을 배려하면 좋은 기운이 이어진다.
인천철학관 박성희 원장
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