영혼 팔아 시험 1등 된다면… 교실 속 ‘병맛 호러’

  • 동아일보

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영화 ‘교생 실습’ 13일 개봉
B급 유머로 교육 현실 꼬집어

영화 ‘교생 실습’에서 교육실습생 강은경(한선화)은 학생들의 영혼을 빼앗는 귀신 ‘이다이나시’와 싸우며 스승으로 거듭난다. 스튜디오 산타클로스엔터테인먼트 제공
영화 ‘교생 실습’에서 교육실습생 강은경(한선화)은 학생들의 영혼을 빼앗는 귀신 ‘이다이나시’와 싸우며 스승으로 거듭난다. 스튜디오 산타클로스엔터테인먼트 제공
학생의 성적이 좋으면 학생과 학교 모두 좋겠지만 그를 위해 영혼을 팔아도 될까.

13일 개봉하는 영화 ‘교생 실습’은 성적만능주의가 지배하고 교권은 무너진 교육 현실을 풍자한 호러 코미디 영화다. 100년 넘는 전통을 지닌 세영여고로 교생 실습을 온 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 교생 강은경(한선화)은 자신의 모교인 이 학교에서 참스승의 꿈을 품고 열정을 불태운다. 학생은 교사를 무시하고 학부모는 ‘갑질’을 하는 데다, 교장은 ‘사고 치지 말고 조용히 왔다 가라’며 나무라지만 그는 굴하지 않는다.

그러던 중 은경은 교내 흑마술 동아리 ‘쿠로이 소라’ 3인방이 활동하는 걸 보게 된다. 이들은 수상쩍은 흑마술로 전국 모의고사 언어, 수리, 외국어 각 영역 1등을 차지하고 있지만 학생에겐 선망의 대상으로, 선생님에겐 학교의 자랑으로 여겨지고 있다. 하지만 학생들이 위험한 힘에 빠진 것을 용납할 수 없는 은경은 영혼을 대가로 성적을 높여주는 일본 귀신 ‘이다이나시’와 대결한다.

제작진은 영화의 장르를 호러 코미디, 또는 ‘호러블리’(호러+러블리)라고 규정한다. 영화엔 귀신 같은 요소가 등장하지만 전혀 공포감을 주진 않는다. 귀신이나 오컬트는 코미디의 재료일 뿐이다. 그렇다고 코미디가 제대로 먹혀드는 것 같진 않다. ‘이다이나시’와 그 귀신 부하들이 출제하는 ‘죽음의 모의고사’는 끝말잇기와 아재개그 등 게임으로 점철돼 있는데, B급을 넘어 유치한 유머 코드로 헛웃음을 유발한다. 그래도 ‘병맛 코미디’가 취향인 관객들에게는 가뭄에 콩 나듯 찾아오는 반가운 작품이 될 것 같다.

#교생 실습#성적만능주의#교권 붕괴#MZ세대#호러 코미디
김도연 기자 repokim@donga.com
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