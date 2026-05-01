대전고 2학년 에이스 한규민, 디펜딩 챔피언을 돌려보내다

연장 승부치기끝 성남고에 5-4 승
2회 위기서 등판… 7이닝 1실점 7K
한 “내가 있을 때 우승하고 싶다”
부산고, 대전제일고에 콜드게임승
2학년 에이스 한규민(사진)이 버틴 대전고가 ‘디펜딩 챔피언’ 성남고를 꺾고 2회전에 진출했다.
대전고는 3일 서울 신월야구장에서 열린 제80회 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 지난해 이 대회 정상에 올랐던 성남고를 연장 10회 승부치기 끝에 5-4로 눌렀다.
대전고는 1회부터 피안타 2개와 실책 등이 겹치며 2실점했다. 대전고 선발투수 성반석은 2회에도 1사후 두 타자에게 연속 볼넷을 내주며 1사 1, 2루 위기를 맞았다. 대전고 벤치는 곧바로 왼손 에이스 한규민을 호출했다.
한규민은 폭투로 1사 주자 2, 3루 위기를 맞았지만 성남고 1번 타자 정의택을 2루수 뜬공, 2번 타자 김건우를 삼진으로 돌려세우고 실점 없이 이닝을 마쳤다. 한규민은 3회 1사 후 김태욱, 최세환에게 연속 안타를 맞은 뒤 6번 이승환에게 희생플라이를 허용하며 한 점을 내줬다.
하지만 4회부터 한규민의 시간이 시작됐다. 4회를 삼자범퇴를 틀어막은 한규민은 9회 첫 타자 김재호를 유격수 땅볼로 잡아낼 때까지 5와 3분의 1이닝 동안 단 한 개의 안타도 허용하지 않았다. 볼넷을 두 개 내준 게 전부였다. 한규민은 고교야구 한 경기 최다 투구 수(105개)에 한 개 모자란 104개의 공을 던진 후 마운드를 내려왔다. 이날 성적은 7이닝 2피안타 2볼넷 7탈삼진 1실점이었다.
한규민이 마운드를 든든히 지키는 사이 대전고 타선도 힘을 냈다. 1번 타자 겸 유격수 우주로가 3회초 솔로포를 쏘아 올리며 한 점을 추격했다. 우주로는 1-3으로 뒤지던 5회초 2사 1, 2루에서는 우익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 때려냈다.
대전고는 6회 공격 때 동점을 만들었다. 2사 1, 3루에서 1루 주자 김용욱이 2루 도루를 시도하다 런다운에 걸린 사이 3루 주자 오라온이 홈을 파고들었다.
정규이닝에서 승부를 가리지 못한 두 팀은 무사 1, 2루에 주자를 놓고 공격을 시작하는 승부치기에 돌입했다. 대전고는 10회초 희생번트로 1사 주자 2, 3루를 만든 뒤 오라온의 땅볼을 상대 유격수가 놓치는 사이 2명의 주자가 모두 홈을 밟아 5-3으로 달아났다.
성남고도 10회말 똑같이 희생번트로 1사 주자 2, 3루를 만들었으나 한 점을 따라가는 데 그쳤다. 유격수 우주로가 김건우의 땅볼을 침착하게 처리한 데 이어 마지막 타자 이동욱의 타구도 외야까지 이동해 잡아냈다. 공수에서 맹활약한 우주로는 “홈런보다 마지막 수비가 더 기뻤다. 디펜딩 챔피언을 꺾은 만큼 팀 분위기 많이 올라올 것 같다. 주장으로서 팀을 좀 더 잘 이끌고 싶다”고 말했다.
고교야구 4대 메이저대회 중 황금사자기 우승만 없는 대전고는 이번 대회에서 1962년 창단 후 첫 우승에 도전한다. 2학년으로 에이스 역할을 하고 있는 투수 한규민도 “프로에서는 열 살 넘게 차이 나는 선배들도 삼진으로 잡아내야 하지 않나. 한 살 정도는 아무렇지도 않다”며 “내가 있을 때 우승하고 싶은 욕심이 있다. 한 경기 한 경기 마지막이라고 생각하고 던질 것”이라고 말했다.
우승 후보 부산고는 같은 날 대전제일고를 14-0, 5회 콜드게임으로 완파했다. 3번 타자 김지환은 3회 만루홈런을 포함해 4타수 3안타 5타점 2득점으로 타선을 이끌었다. ‘이도류’ 하현승도 타자로는 3타수 1안타 2타점 1득점, 5회 투수로 등판해서는 1이닝 무실점으로 활약했다.
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