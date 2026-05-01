본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
무게만 70kg…딸기 케이크 ‘끝판왕’ 내놓은 성심당
동아일보
업데이트
2026-05-01 18:50
2026년 5월 1일 18시 50분
입력
2026-05-01 18:19
2026년 5월 1일 18시 19분
김형민 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260501/133848713/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
성심당의 70㎏ 초대형 딸기시루. 이장우 대전시장 후보 소셜네트워크서비스(SNS) 갈무리
대전 성심당의 창업 70주년 행사에 무게 70kg 초대형 ‘딸기시루’가 등장했다.
성심당은 지난달 30일 70주년 기념전시 ‘오래된 진심’ 개막 행사에서 지름 80㎝, 높이 25㎝인 ‘70㎏ 초대형 딸기시루’를 선보였다. 이 딸기시루의 사진은 뒤늦게 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 퍼지며 화제가 됐다.
성심당의 딸기시루는 성심당 대표 상품으로 들어간 딸기의 양이 다른 브랜드 제품 대비 월등히 많은 것으로 유명하다.
특히 딸기시루에 사용된 딸기의 약 90%는 충남 논산에서 공급받고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
성수동 포켓몬 행사, 인파에 긴급 중단…“거리 안보일 정도”
2
李 “자기들만 살겠다고”…삼전 노조위원장 “우리 아니라 LG 얘기”
3
‘자숙 16년’ 신정환, 식당 사장 됐다…“월 매출 1억”
4
가장 흔한 ‘무릎 수술’, 하지마라?… 10년 추적 결과 “오히려 더 악화” [노화설계]
5
나토 ‘뒤통수’에 ‘미군 감축’ 꺼낸 트럼프…“펜타곤, 발언에 충격”
6
로봇 627대가 쉴새 없이 차체 용접… “한국 철수설 행동으로 불식”
7
학교 쉬는 첫 노동절…교사들은 환영-학부모는 고민
8
‘기관사 유니폼’ 다시 입은 고용장관…“노동의 눈 안 변해”
9
남편 뒷조사 의뢰한 아내, 모텔女 사진 넘긴 흥신소…모두 무죄
10
대진표 확정후… 부산-경남-대구 지지율 조사마다 격차 들쭉날쭉
1
李 “자기들만 살겠다고”…삼전 노조위원장 “우리 아니라 LG 얘기”
2
李 “저도 소년공 출신…노동자에 일방적 희생 강요 안 돼”
3
與 ‘공소취소권’ 부여한 조작기소 특검법 발의…셀프 면죄부 논란
4
특검, 12개 사건 수사… 대법 확정 판결전인 李관련 8건 포함
5
李 “일부 노동자 자신들만 살겠다고 과도한 요구”
6
수녀 넘어뜨리고 발길질…이스라엘 “수치스러운 행위”
7
“중1에 100만원씩” “수능 재편”… 교육감 후보들 ‘공수표’ 남발
8
대진표 확정후… 부산-경남-대구 지지율 조사마다 격차 들쭉날쭉
9
개소식 2곳 빼곤 연휴일정 없는 장동혁…국힘 “전략적 판단”
10
로봇 627대가 쉴새 없이 차체 용접… “한국 철수설 행동으로 불식”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
성수동 포켓몬 행사, 인파에 긴급 중단…“거리 안보일 정도”
2
李 “자기들만 살겠다고”…삼전 노조위원장 “우리 아니라 LG 얘기”
3
‘자숙 16년’ 신정환, 식당 사장 됐다…“월 매출 1억”
4
가장 흔한 ‘무릎 수술’, 하지마라?… 10년 추적 결과 “오히려 더 악화” [노화설계]
5
나토 ‘뒤통수’에 ‘미군 감축’ 꺼낸 트럼프…“펜타곤, 발언에 충격”
6
로봇 627대가 쉴새 없이 차체 용접… “한국 철수설 행동으로 불식”
7
학교 쉬는 첫 노동절…교사들은 환영-학부모는 고민
8
‘기관사 유니폼’ 다시 입은 고용장관…“노동의 눈 안 변해”
9
남편 뒷조사 의뢰한 아내, 모텔女 사진 넘긴 흥신소…모두 무죄
10
대진표 확정후… 부산-경남-대구 지지율 조사마다 격차 들쭉날쭉
1
李 “자기들만 살겠다고”…삼전 노조위원장 “우리 아니라 LG 얘기”
2
李 “저도 소년공 출신…노동자에 일방적 희생 강요 안 돼”
3
與 ‘공소취소권’ 부여한 조작기소 특검법 발의…셀프 면죄부 논란
4
특검, 12개 사건 수사… 대법 확정 판결전인 李관련 8건 포함
5
李 “일부 노동자 자신들만 살겠다고 과도한 요구”
6
수녀 넘어뜨리고 발길질…이스라엘 “수치스러운 행위”
7
“중1에 100만원씩” “수능 재편”… 교육감 후보들 ‘공수표’ 남발
8
대진표 확정후… 부산-경남-대구 지지율 조사마다 격차 들쭉날쭉
9
개소식 2곳 빼곤 연휴일정 없는 장동혁…국힘 “전략적 판단”
10
로봇 627대가 쉴새 없이 차체 용접… “한국 철수설 행동으로 불식”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
전쟁 중인데 뉴욕증시 사상 최고치 돌파…구글 10% 뛰었다
“실리콘밸리 이긴 뚱냥이?”… SNS 중독 막는 인디앱 화제
오늘 왜 일이 안 풀릴까…‘뇌 컨디션’ 40분 격차
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0