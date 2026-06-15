본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
경부고속도로서 화물차 뒤집혀 양파 ‘우르르’ 대혼란
동아일보
업데이트
2026-06-15 14:23
2026년 6월 15일 14시 23분
입력
2026-06-15 14:10
2026년 6월 15일 14시 10분
조혜선 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260615/134113408/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
고속도로에 양파가 쏟아진 모습. 2026.06.14. 뉴시스
양파를 싣고 고속도로를 달리던 화물차가 전도돼 양파가 도로 위로 쏟아져 교통 정체가 빚어졌다.
15일 소방당국 등에 따르면 전날 오후 6시 18분경 경북 김천시 농소면 경부고속도로 서울 방면 김천휴게소 인근에서 주행 중이던 1t 화물차가 전도됐다.
이 사고로 화물차에 실려 있던 양파가 고속도로에 쏟아지면서 편도 3차로 중 2개 차로가 통제됐다. 이에 차량 통행에 차질이 빚어지며 1시간가량 정체가 이어졌다.
경찰은 화물차 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“줄 안맸어” 외침에도…번지점프대서 20대女 내던져 참변
2
기막힌 선관위…“출근 빨라 힘드니 사전투표 시작 늦추자” 제안
3
충주 폐업 리조트에 공포체험 간 대학생들, 시신 발견 ‘깜짝’
4
성폭력 의심에도 바지 겉면만 감식…‘돌려차기’ 피해자의 울분[더뎁스]
5
李 “올공 출입제한 등 행패, 행위자는 물론 공모자도 엄중수사”
6
JTBC-중앙그룹 지주사, 기업회생 신청
7
티빙 개인정보 유출에… 5만6300명 단체소송
8
與당권파, 김민석에 역공…“당권 투쟁의 선거 영향 평가할것”
9
양향자 “좀비 지도부 총사퇴”…장동혁 “그러면 누가 투표용지 싸우나”
10
“라면은 과학의 결정체…영양가 없다는 편견 깨야”
1
양향자 “좀비 지도부 총사퇴”…장동혁 “그러면 누가 투표용지 싸우나”
2
“대안 없어” vs “사퇴해야”…의원총회 장동혁 거취 분수령
3
[천광암 칼럼]부정선거론에 올라탄 장동혁의 혹세무민
4
기막힌 선관위…“출근 빨라 힘드니 사전투표 시작 늦추자” 제안
5
정동영 “北 침묵에 답답…그럼에도 평화 향한 걸음 멈춰선 안돼”
6
李, 與에 “해결책 없이 편가르면 무능한 선동가”
7
李 “참정권 침해 문제 악용해 부정선거 음모론 세력 고개들어”
8
사퇴 요구에도 버티는 장동혁, 일부 지도부 “선관위 문제 집중” 감싸기
9
靑과 갈등 진화?…정청래 “李, 월드클래스 지도자 자리매김”
10
李 “참정권 침해 문제 악용해 부정선거 음모론 세력 고개들어”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“줄 안맸어” 외침에도…번지점프대서 20대女 내던져 참변
2
기막힌 선관위…“출근 빨라 힘드니 사전투표 시작 늦추자” 제안
3
충주 폐업 리조트에 공포체험 간 대학생들, 시신 발견 ‘깜짝’
4
성폭력 의심에도 바지 겉면만 감식…‘돌려차기’ 피해자의 울분[더뎁스]
5
李 “올공 출입제한 등 행패, 행위자는 물론 공모자도 엄중수사”
6
JTBC-중앙그룹 지주사, 기업회생 신청
7
티빙 개인정보 유출에… 5만6300명 단체소송
8
與당권파, 김민석에 역공…“당권 투쟁의 선거 영향 평가할것”
9
양향자 “좀비 지도부 총사퇴”…장동혁 “그러면 누가 투표용지 싸우나”
10
“라면은 과학의 결정체…영양가 없다는 편견 깨야”
1
양향자 “좀비 지도부 총사퇴”…장동혁 “그러면 누가 투표용지 싸우나”
2
“대안 없어” vs “사퇴해야”…의원총회 장동혁 거취 분수령
3
[천광암 칼럼]부정선거론에 올라탄 장동혁의 혹세무민
4
기막힌 선관위…“출근 빨라 힘드니 사전투표 시작 늦추자” 제안
5
정동영 “北 침묵에 답답…그럼에도 평화 향한 걸음 멈춰선 안돼”
6
李, 與에 “해결책 없이 편가르면 무능한 선동가”
7
李 “참정권 침해 문제 악용해 부정선거 음모론 세력 고개들어”
8
사퇴 요구에도 버티는 장동혁, 일부 지도부 “선관위 문제 집중” 감싸기
9
靑과 갈등 진화?…정청래 “李, 월드클래스 지도자 자리매김”
10
李 “참정권 침해 문제 악용해 부정선거 음모론 세력 고개들어”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
정동영 “北침묵에 답답해도 평화향한 걸음 멈춰선 안 돼”
野양향자, 지도부 총사퇴 제안…장동혁 “투표용지 사태 마무리해야”
충주 폐업 리조트서 공포체험하던 대학생들, 시신 발견
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0