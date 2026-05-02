코요태 신지-가수 문원 오늘 결혼…축가 백지영, 사회는 문세윤

그룹 코요태 멤버 신지(44)와 후배 가수 문원(37)이 결혼식을 올린다.
2일 가요계에 따르면 신지와 문원은 서울 강남구 모처에서 비공개로 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다. 결혼식 사회는 개그맨 문세윤이, 축가는 신지의 절친한 가수 백지영이 맡는다.
신지와 문원은 전쟁으로 인한 중동 정세로 인해 신혼여행 일정은 당분간 미룬 것으로 전해졌다.
두 사람은 7세 연상연하 커플로, 지난해 결혼을 전제로 교제 사실을 인정했다. 이들은 2024년 방송된 MBC 표준FM ‘이윤석 신지의 싱글벙글쇼’에서 DJ와 게스트로 만나 인연을 맺었고, 그해 연인 사이로 발전했다.
현재 두 사람은 이미 살림을 합친 상태로 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 등을 통해 신혼 일상을 공개해 왔다. 향후 MBN ‘남의 집 귀한 가족’을 통해 결혼 준비 전 과정을 공개할 예정이다.
신지는 1998년 코요태 멤버로 데뷔했다. 이후 ‘순정’을 시작으로 ‘실연’ ‘패션’ ‘파란’ ‘비몽’ ‘디스코왕’ 등 수많은 히트곡을 발매하며 대중들에게 사랑받았다. 신지는 코요태 원년멤버로 2004년부터 김종민, 빽가와 함께 꾸준히 활동해 왔다. 이후 2008년 솔로 가수로도 데뷔해 ‘해뜰날’ ‘바랄게’ 등 곡을 발매했다.
문원은 2012년 ‘나랑 살자’로 데뷔한 발라드 가수로, ‘헤어져야 하니까’ ‘어떻게’ ‘잠시 쉬어가기를’ ‘그대만 보고’ 등의 곡을 발표했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0