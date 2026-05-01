[단독]수사중에 진술조서 인증 사진 SNS에 올린 종합특검 수사관

프로필엔 ‘이혼 전문, 형사 변호사’
“부적절” 지적에 “실수” 삭제
특검보-수사관들 논란 잇달아
2차 종합특검(특별검사 권창영)에 합류한 변호사 출신 특별수사관이 자신의 특검 임명장과 날인 진술조서 인증 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리며 “특검 수사 경력을 쌓으면 형사 사건에 대한 전문성이 극대화될 것”이라고 적었다가 삭제해 논란이 불거졌다. 한창 수사가 진행 중인 특검의 기강 해이에 대한 우려가 나온다.
2차 종합특검 소속 특별수사관 이모 씨는 2일 자신의 SNS에 수사관 임명장을 들고 권창영 특별검사와 함께 찍은 사진과 피의자 진술조서 날인 사진 등을 올렸다. 이 수사관은 “늘 피의자(변호인) 편에만 서다 난생처음 수사기관에 들어왔다”며 “수사관 관점에서 수사 경력을 쌓으면 형사 사건 전문성이 극대화될 것”이라고 썼다. 게시글에 “진술조서를 올리는 게 부적절하지 않느냐”는 취지의 댓글이 달렸고, 게시글은 몇 시간 뒤 삭제됐다.
특별수사관은 특검이 수사 과정에서 필요한 경우 100명 이내로 임명할 수 있으며 3∼5급의 별정직 국가공무원에 해당하는 신분을 보장받는다. 이 수사관은 종합특검이 출범한 2월 25일부터 특별수사관으로 임명된 것으로 알려졌다. 그는 SNS 프로필에 ‘이혼 전문, 형사 변호사’, ‘특검 특별수사관 경력’이라고 자신을 소개했다. 이 수사관은 3일 동아일보와의 통화에서 “비공개로 설정해 놓은 다른 SNS에 올린 게시글이 자동으로 연동된 다른 플랫폼 SNS에 실수로 올라간 것”이라며 “내가 대중적으로 알리려고 글을 올린 게 전혀 아니다”라고 해명했다.
종합특검 안팎에선 수사가 진행 중인 상황에서 자신을 홍보하는 듯한 게시글을 올린 것을 놓고 “부적절하다”는 지적이 나왔다. 특히 특검 수사관은 통상 외부에 신원이 공개되지 않는데 스스로 자신의 신분과 조사 중인 피의자 진술조서 사진까지 SNS에 공개한 건 문제라는 것. 대변인을 맡고 있는 김치헌 특검보는 “문제의 소지가 있다고 보고 (당사자가) 해당 게시글을 삭제한 걸 확인했다”며 “종합특검의 입장은 정해진 바 없으며 이 사안에 대해 4일 논의할 계획”이라고 밝혔다.
최근 종합특검 구성원을 둘러싼 잡음은 끊이지 않고 있다. 김지미 특검보는 지난달 진보 성향 유튜브에 출연해 윤석열 전 대통령 등 주요 피의자에 대한 출석 조사 가능성을 인터뷰 형식으로 언급했다. 또 최강욱 전 더불어민주당 의원은 지난달 유튜브에 출연해 권 특검과 만나 나눈 대화를 언급하며 “(권 특검이) ‘계엄을 뿌리 뽑으려면 특별합동수사본부를 3년은 더 해야 될 것 같다’고 했다”고 말하기도 했다.
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