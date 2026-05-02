‘한동훈과 단일화 할거냐” 국힘 면접질문에…한동훈 “나하고만 싸우려 해”

한동훈 전 국민의힘 대표는 2일 당 공천관리위원회가 부산 북구갑 재보궐 선거 예비후보자들에게 자신과 단일화 의사를 물었다는 보도와 관련해 “장동혁 당권파는 여기 부산 북구갑에서 민주당이 아니라 한동훈하고만 싸우려 한다”고 비판했다.
한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “저는 개의치 않겠다”며 이같이 말했다. 그러면서 “오직 북구발전과 보수재건을 위해 민주당을 꺾고 반드시 승리하겠다”고 했다.
그는 해당 글에 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 전 KBS 기자가 전날 서울 영등포구 여의도 당사에서 공관위 면접을 마친 뒤 기자들과 만나 진행한 인터뷰 기사를 공유했다.
이에 따르면 박 전 장관은 “공관위 면접에서 (한 전 대표와의) 단일화에 대한 생각을 질문 받았는데 당 지도부에서 혹여 단일화를 강요한다 해도 따르지 않을 것”이라고 말했다. 그러면서 “단일화에 대해서는 더 이상 이야기할 필요가 없을 정도로 확고부동하다”고 재차 강조했다.
이 전 기자 또한 “첫 질문이 ‘(한 전 대표와) 단일화하는 것 아니냐’였는데 공관위원들이 제일 걱정하는 것 같다”며 “저는 개인적으로 ‘오늘 각서 씁시다’라고 했다. 저는 단일화하지 않는다”고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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