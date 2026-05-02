르세라핌 ‘셀레브레이션’, 英 오피셜 차트 2개 부문 진입

걸그룹 ‘르세라핌(LE SSERAFIM)’의 신곡 ‘셀레브레이션(CELEBRATION)’이 영국 오피셜 차트 2개 부문 세부 차트에 진입했다.
소속사 쏘스뮤직은 2일 르세라핌의 정규 2집 ‘퓨어플로우 파트 원((PUREFLOW) pt.1)’ 리드싱글 ‘셀레브레이션’이 이날 발표된 영국 오피셜 차트(5월 1일~7일)에서 ‘오피셜 싱글 세일즈’와 ‘오피셜 싱글 다운로드’에 각각 62위, 52위를 차지했다고 밝혔다.
‘오피셜 싱글 세일즈’는 디지털 다운로드와 CD, 바이닐 등 실물 음반을 포함한 판매량을 종합 반영한 차트이며, ‘오피셜 싱글 다운로드’는 디지털 음원 판매량을 기준으로 집계된다.
‘셀레브레이션’을 향한 국내외 반응도 고르게 이어지고 있다. 같은 날 공개된 스포티파이 ‘위클리 톱 송’(4월 24일~30일)에서 대만 42위, 한국 48위, 홍콩 56위, 싱가포르 86위를 기록했다. 홍콩, 싱가포르, 대만의 ‘데일리 톱 송’(4월 30일)에서 각각 전날 대비 11계단, 26계단, 9계단씩 순위를 끌어올렸다. 한국에서는 39위에 안착해 자체 최고 순위를 경신했다.
‘셀레브레이션’은 두려움을 인정하고 이를 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 축하하는 노래다. 김채원, 허윤진이 곡 작업에 참여해 자신들의 이야기를 더욱 진정성 있게 들려준다.
한편 이날 데뷔 4주년을 맞은 르세라핌은 7월 한국 인천을 시작으로 일본, 아시아, 미국, 유럽에서 두 번째 월드투어 ‘퓨어플로우’를 개최한다.
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